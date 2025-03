GROSSETO – Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 22 di oggi, domenica 9 marzo, alle 12 di lunedì 10 marzo

Lo ha emesso la sala operativa della Protezione Civile regionale in seguito alla perturbazione che interesserà la nostra regione dal pomeriggio e sera di oggi fino alle prime ore della mattina di domani, lunedì.

Dal pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni a partire dalla costa in graduale estensione al resto della regione già nel corso della sera.

In serata le precipitazioni potranno assumere il carattere di temporali, localmente forti, ad iniziare dalle zone di nord ovest e dall’Arcipelago in estensione verso est. In nottata i temporali potranno interessare tutta la regione.

Venti forti di scirocco nel pomeriggio di oggi, domenica, e domattina, lunedì, su Arcipelago e litorale meridionale, Amiata e temporaneamente sottovento all’Appennino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo