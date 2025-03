GROSSETO – Doppietta sfiorata nei derby per il Grosseto, fermato sul 2-2 nel confronto casalingo col Follonica Gavorrano a causa del lampo finale di Lo Sicco (foto di Paolo Orlando). I torelli risalgono con questo punto al quarto posto in tandem col Siena, in una domenica dove cadono con ampie sconfitte sia Seravezza che Livorno.

Partenza lampo del Grosseto, che sblocca il risultato dopo appena due minuti di gioco con una conclusione da fuori di Senigagliesi.

Al 17′ cerca la soluzione da fuori anche Guerrini, che trova la risposta di Antonini.

Il Follonica Gavorrano si vede in avanti al 32′ con un tiro da fuori di Lo Sicco, che di sinistro spedisce lontano dallo specchio; sei minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, arriva il tiro di Pino ribattuto dalla difesa di casa. Subito dopo, percussione in area di Bramante, con il suo tiro che termina fuori dallo specchio.

La ripresa si apre con il tiro di Kondaj su assist di Bramante, la palla termina fuori dallo specchio.

Al 50′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Follonica Gavorrano per un fallo di mano della difesa biancorossa. Dal dischetto si presenta Lo Sicco, che non sbaglia e riporta il match in parità.

All’8′ Souare viene atterrato in area, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Il Grosseto si rivede invece su punizione con Addiego Mobilio, parata da Antonini.

Al 18′ il risultato cambia ancora: su calcio d’angolo trova il colpo di testa vincente l’ex Emilio Dierna, che riporta in avanti i padroni di casa.

Palla alta di Pino ancora su tiro dalla bandierina.

Ci prova anche Giustarini al 27′, subentrato ad un compagno, sempre su azione di calcio d’angolo. Il suo tiro con il sinistro termina fuori di un soffio.

Al 49′, al termine del recupero, l’epilogo clamoroso: Lo Sicco riceve palla da Bramante e scarica un destro che fulmina Raffaelli, per il definitivo 2-2.

guarda tutte le foto 29



Grosseto-Follonica Gavorrano, 2-2 in pieno recupero

GROSSETO: Raffaelli, Addiego Mobilio (76′ Bolcano), Sabelli, Marzierli, Dierna, Caponi (76′ Cretella), Macchi, Sacchini, Possenti, Senigagliesi (63′ Benucci), Guerrini. A disposizione: Piersanti, Chrysovergis, Sabattini, Riccobono, Nunziati, Shenaj. All. Consonni.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Matteucci, Pino (73′ Arrighini), Souare (68′ Giustarini), Scartoni, Tatti (68′ Scartabelli), Lo Sicco, Zona (18′ Kondaj), Marino (87′ Grifoni), Bramante. A disposizione: Romano, Gianneschi, Morelli, Grifoni, Masini. All. Masi.

ARBITRO: Maresca di Napoli; assistenti Chimento di Saronno e D’Orto di Busto Arsizio.

MARCATORI: 3′ Senigagliesi, 5′ st (rig.) e 49′ st Lo Sicco, 18′ st Dierna.

NOTE: ammoniti Dierna, Pino, Marino, Kondaj, Addiego Mobilio. Recuperi 3+4.