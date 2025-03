GROSSETO – Lunedì ad alta tensione per la formazione Under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto. Domani pomeriggio alle 18, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, i baby biancorossi (nella foto di Manuel Urracci) si contenderanno un posto nella fase nazionale di campionato con il Sarzana, che ha affiancato i grossetani al terzo posto della classifica con 15 punti. La vincente di questo spareggio passerà alla fase successiva, alla quale sono già stati ammessi la Blue Factor Castiglione e il Viareggio Hockey, che hanno chiuso rispettivamente con 36 e 30 punti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 3 minuti oltre eventuali rigori (5+ oltranza).

Una grossa occasione per i maremmani, una squadra giovanissima che ha disputato un campionato in crescita e che ora raccoglie i frutti di un ottimo lavoro.

Questa la rosa del Cp Under 15 (tra parentesi le reti segnate nel corso della regular season): Edoardo Bianchi, Leonardo Boni, Victor Celata, Edoardo Civitarese (2), Andrea Conti, Alexander Convertiti Mann (15), Edward Ryan Convertiti Mann (3), Mirko Pucillo (6), Alessio Tonini (2), Viola Ugas, Niccolò Amerighi, Elias Bordan, Marco Mori, Gabriele Sorbo, Tommaso Spinosa.