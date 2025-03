CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A venir giù è stata la cornice alla base della finestra centrale dell’ultimo dell’ex palazzo comunale di Castiglione della Pescaia. Per questo la sindaca, Elena Nappi, ha disposto di transennare tutto il palazzo e le vie che si trovano attorno.

«Già da lunedì riapriremo l’area e le stanze torneranno fruibili da martedì» afferma. Venerdì pomeriggio, alle 17 circa, la cornice, che è riportata e non un tutt’uno con il palazzo, si è staccata probabilmente a causa della salsedine. La finestra è sopra la scuola di musica. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno verificato tutte le finestre e le relative cornici.

«Sono rimasta sul luogo sino alle 20 con il responsabile della protezione civile Magliozzi. Per sicurezza abbiamo transennato tutto anche perché a terra c’erano calcinacci. Il palazzo è datato e volevamo evitare che si staccasse qualche altro pezzo».

«Già domani, una volta messi in sicurezza gli ingressi, l’area sarà riaperta – prosegue Nappi -. Tra l’altro il palazzo è da tempo nel piano delle alienazioni. Uscirà a breve un bando per valorizzare e per questo non ci abbiamo più messo le mani, perché sarebbero stati soldi spesi invano. Per mettere a posto il palazzo ci vogliono oltre 5 milioni di euro».

Nel palazzo, che, lo precisiamo, non presenta problemi di staticità, al momento si trovano la scuola di musica, l’ufficio del punto di facilitazione digitale, l’Unitre e le stanze concesse gratuitamente alle associazioni.