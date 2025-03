CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Domenica mattina, il comitato regionale Toscana della Croce Rossa Italiana organizza la selezione per il corso Smts (Soccorsi con mezzi e tecniche speciali, una specialità dei soccorsi speciali che si occupa de ricerca dispersi e del soccorso impervio), un’importante iniziativa che coinvolgerà tre comitati della provincia di Grosseto, con la partecipazione di 24 volontari dello staff e 20 aspiranti al corso Smts base.

La prova si svolgerà a Tirli, nel Comune di Castiglione della Pescaia, e inizierà con una marcia zavorrata che metterà alla prova la resistenza e la determinazione dei candidati. Con zaini da 10 kg, i partecipanti partiranno dalla località Ampio e raggiungeranno la frazione di Tirli, affrontando un percorso trekking di 5 km con un dislivello positivo di 350 metri, da completare in 60 minuti.

Coloro che supereranno questa prova fisica dovranno poi affrontare due test tecnici essenziali:

Prova Blsd (Basic Life Support and Defibrillation): verifica delle competenze di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore.

Prova Phtc (Pre-Hospital Trauma Care): valutazione della gestione delle emergenze traumatiche in ambito pre-ospedaliero.

A seguire, i candidati sosterranno un colloquio motivazionale con le psicologhe del SeP (Servizio Psicosociale) per valutare la loro idoneità al percorso formativo.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, che ha sostenuto l’evento con grande disponibilità. Fondamentale è stato anche il supporto logistico e organizzativo di diversi comitati della Croce Rossa: il comitato di Grosseto ha messo a disposizione mezzi e strutture logistiche, offrendo ospitalità ai volontari provenienti da lontano. Il comitato di Castiglione della Pescaia ha contribuito all’organizzazione e fornito volontari per la gestione della logistica. Il comitato di Follonica ha garantito la presenza di trainer specializzati e truccatori/simulatori per la realizzazione delle prove Phtc e Blsd.

“Un ringraziamento speciale va al ristorante Leccio Moro, che ha gentilmente offerto una convenzione per il pranzo dei partecipanti. Grazie al lavoro congiunto di tutti questi attori, la selezione per il corso Smts si preannuncia un evento significativo per la formazione dei futuri soccorritori specializzati”.