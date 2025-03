ORBETELLO – «Entro un paio di giorni chiederemo un tavolo permanente con il Ministero dell’ambiente e Regione Toscana per affrontare la questione dei moscerini» a dirlo il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, all’indomani dell’incontro con i commercianti del centro storico.

«Una riunione richiesta dai commercianti e molto partecipata – sottolinea il primo cittadino lagunare – a cui, poi, hanno liberamente partecipato anche altri cittadini. Abbiamo ribadito quali sono le attività che sta svolgendo l’amministrazione al massimo delle capacità operative del Comune, una questione che deve essere affrontata anche da altri Enti direttamente interessati».

Intanto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo sarà effettuato un nuovo trattamento adulticida straordinario contro la proliferazione dei chironomidi (moscerini): «E’ il secondo – spiega Casamenti – e proseguiremo con questi trattamenti straordinari fino a che potremo e continueremo con i trattamenti antilarvali due volte a settimana sulle sponde della Laguna prossime ai centri abitati, iniziati a metà febbraio che proseguiranno fino a Ottobre senza interruzione».

«Proprio stamattina inoltre – dice ancora il sindaco – ho illustrato al Comitato tecnico scientifico che monitora la situazione della Laguna e ai tecnici della Regione presenti la grande problematica che sta investendo il nostro territorio comunale e che deriva da una sitazione dell’ecosistema lagunare non ottimale. Siamo estremamenti preoccupati dal fatto che questa criticità si sia sviluppata in un periodo invernale e, di conseguenza, siamo molto preoccupati per quello che può succedere durante il periodo primaverile e la stagione estiva».

«Per questa ragione – conclude Casamenti – chiederemo un tavolo permanente agli altri due Enti direttamente interessati alla gestione della Laguna. Il primo, il Ministero dell’ambiente, interessato in quanto dal 26 febbraio 2025 è in vigore la Legge nazionale di istituzione del parco ambientale della Laguna di Orbetello e, naturalmente, è interessata anche la Regione Toscana, in quanto, fino alla costituzione del consorzio di gestione, resta provvisoriamente titolare della gestione ambientale. E’ con questi due Enti che il Comune nei prossimi giorni si confronterà, perché stiamo affrontando da soli una problematica complessa ed è, invece, necessaria una partecipazione immediata, attiva e concreta degli Enti superiori».

Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo, a partire dalle ore 2 dell’ 11/03/2025 e fino alle ore 6:30, si terrà l’intervento adulticida straordinario contro la proliferazione dei chironomidi (moscerini) che interesserà la Diga, il Piazzale della Guardia Costiera, Lungolago di ponente a partire dal parcheggio antistante il Mulino fino ad Orbetello Scalo percorrendo l’ex Strada degli Orti, Lungolago delle Crociere, area ex Idroscalo e Spiaggetta e sarà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti in materia delle indicazioni tecniche, nonché nel rispetto del Piano di prevenzione e sorveglianza della Regione Toscana.

In via del tutto precauzionale, a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione è richiesto di:

– tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

– non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

– non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata;

– se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento;

– tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.