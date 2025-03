GROSSETO – Vittoria e salto in classifica per la Pallacanestro Grosseto Team 90, che batte il Freccia Azzurra Basket 66-49 in terra straniera, nell’ottava di ritorno.

Prestazione di pregio per i maremmani, che già nella prima frazione di gioco si impongono portando il divario a + 9. Stesso ritmo e vantaggio sia nel secondo quarto per 17-29 che nel terzo periodo per 27-49, con i padroni di casa che non riescono a contenere il gioco ospite. Contenimento nell’ultima frazione, che finisce 49-66.

“Bel gioco di squadra con intensità – ha commentato la società grossetana – rapida circolazione di palla e la giusta lucidità per trovare sempre le soluzioni ottimali: questo ci porta tra le prime del girone”.

Prossimo appuntamento dei biancorossi il 16 marzo Pala Austria contro il Baloncesto Basket.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 8, Barabesi 9, Terrosi 5, Casanova 5, Bambini 9, Perfetti 6, Franzese 15, Zucchini 9, Draghetti, Lettieri, Tinti, Erman. Coach Goiorani, Terrosi, Pedicelli. Parziali 7-16, 10-13, 10-20, 22-17.