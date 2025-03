FOLLONICA – Premiazione a Napoli per Follonica: è tra i 122 Comuni “Plastic Free 2025” che si sono distinti per la sostenibilità e per il contrasto all’inquinamento da plastica, secondo i criteri dell’associazione che dal 2019 cerca di ridurre l’impatto ambientale di uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

“Il nostro Comune è impegnato in questa mission dal 2018, con la collaborazione delle scuole e dei cittadini – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. Ringrazio l’ex assessore Mirjam Giorgieri per aver avviato e creduto in questo percorso e l’assessore Danilo Baietti per averlo portato avanti”.

In Toscana tra i premiati ci sono anche Empoli, Pisa e Vicopisano.