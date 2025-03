GROSSETO – Faccia a faccia tutto maremmano fra Grosseto e Follonica Gavorrano nella 27esima di campionato, ultimo turno prima della sosta per la Viareggio Cup. Situazione molto diversa quella delle due contendenti, con i biancorossi quinti ma in fase calante, con appena due vittorie nel nuovo anno solare e qualche spreco di troppo, mentre i minerari, ottavi, hanno alle spalle cinque turni senza sconfitta. All’andata il derby era stato il primo successo di mister Consonni sulla panchina del Grifone di patron Mansi, per quello che si è rivelato l’inizio di un filotto record di otto centri.

“Per quanto riguarda gli infortunati, sono rientrati tutti – ha detto il tecnico grossetano – ho ampia scelta, ovviamente c’è qualcuno con meno condizione. I rientrati hanno grande voglia di dare una mano a una squadra che non riesce di trovare continuità. Dopo la vittoria di Figline speravo di fare risultato a Trestina. la partita si era messa come volevamo, poi è sembrata Orvieto anche se abbiamo fatto meglio. Gli errori individuali ci stanno costando caro e fanno si che nelle ultime partite, dove abbiamo perso, la squadra abbia creato di più rispetto alle ultime vittorie fatte. E questo è un problema: quando a Triestina tiri 16 volte e prendi la porta 3, diventa un problema di cattiveria, di tirare in porta, in alcuni casi di qualità. lavorarci in settimana non è facile. Stiamo cercando di tenere la squadra sul pezzo. Il primo posto è andato da un pezzo ma abbiamo l’obbligo di fare il massimo in tutte le partite. E’ ovvio anche che è un periodo in cui gli episodi non ci vanno bene e dobbiamo essere noi a portarli dalla nostra parte” (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 27esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Sangiovannese (Panici, Aprilia)

Ghiviborgo-Livorno (Giordani, Aprilia)

Orvietana-Poggibonsi (Gagliardi, San Benedetto del Tronto)

Ostiamare-Foligno. (Saccà, Messina)

San Donato Tavarnelle-Figline (Sacco, Novara)

Seravezza-Flaminia Civitacastellana (Moro, Novi Ligure)

Grosseto-Follonica Gavorrano (Maresca, Napoli)

Fezzanese-Sporting Trestina 12/3

Siena-Terranuova Traiana 15/3

La classifica:

Livorno 63 punti; Pulgens Foligno, Seravezza 48; Siena 43; Grosseto 42; Ghiviborgo 38; Orvietana 36; Follonica Gavorrano 34; Ostiamare, Poggibonsi 33; Figline 32; Sangiovannese, San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi 31; Terranuova Traiana 28; Sporting Trestina 26; Flaminia Civitacastellana 23; Fezzanese 21