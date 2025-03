GROSSETO – Il prossimo 18 marzo, la città di Grosseto ospiterà l’evento “Educazione è speranza”, promosso dalla Fondazione Avsi (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale).

L’incontro, che si terrà presso l’auditorium della parrocchia di Santa Maria Addolorata di Grosseto alle ore 18:30, rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza delle attività svolte da Avsi in diversi Paesi del mondo e per riflettere sul ruolo cruciale dell’educazione come strumento di sviluppo e di cambiamento sociale.

La testimonianza di Alberto Della Frera

Ospite d’eccezione della serata sarà Alberto Della Frera, consulente educativo presso la Luigi Giussani High School di Kampala, Uganda. Della Frera porterà la sua testimonianza diretta sull’impegno di Avsi nel settore educativo in Uganda, illustrando i progetti e le iniziative che l’organizzazione sta portando avanti a sostegno della popolazione locale. Il pubblico avrà la possibilità di dialogare con Della Frera, porre domande e approfondire le tematiche legate all’educazione e allo sviluppo in contesti difficili.

AVSI: un impegno concreto per l’educazione e il lavoro

La Fondazione Avsi è una realtà attiva da anni nel campo della cooperazione internazionale, impegnata in programmi di sviluppo in diversi Paesi del mondo. L’organizzazione concentra la propria attività in particolare su progetti educativi e di aiuto al lavoro, con un’attenzione speciale rivolta a scuole e centri per la formazione professionale. L’obiettivo di Avsi è quello di promuovere lo sviluppo integrale della persona, attraverso interventi mirati che favoriscano l’accesso all’educazione, la creazione di opportunità lavorative e la crescita delle comunità locali.

Un momento musicale di alto livello

Al termine della testimonianza di Alberto Della Frera, la serata sarà arricchita da un momento musicale di grande pregio. Sul palco saliranno il violinista Alessandro Golini e il chitarrista Paolo Batistini, due artisti di talento che offriranno al pubblico un’esibizione di alto livello. Il duo, noto per la propria capacità di spaziare tra diversi generi musicali e per la raffinatezza delle proprie interpretazioni, regalerà al pubblico un’esperienza musicale intensa ed emozionante.

Un invito alla partecipazione

L’incontro “Educazione come speranza” rappresenta un’opportunità preziosa per conoscere da vicino l’impegno di Avsi nel settore educativo, per ascoltare testimonianze dirette e per riflettere sull’importanza dell’educazione come motore di cambiamento sociale, spiega Adolfo Ghiribelli, referente Avsi per la provincia di Grosseto. La presenza di Alberto Della Frera e il momento musicale offerto da Alessandro Golini e Paolo Batistini arricchiranno ulteriormente la serata, rendendola un’occasione di ascolto, di condivisione e di bellezza.

L’appuntamento è quindi fissato per il 18 marzo alle ore 18:30 presso l’auditorium della parrocchia di Santa Maria Addolorata a Grosseto. Un evento da non perdere per tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’educazione e dello sviluppo nel mondo.