GROSSETO – Seconda giornata della seconda fase dei campionati di calcio a 5, una formula, quella di quest’anno, accolta con grande favore da tutte le squadre, con la risultante di gare sempre molto equilibrate e appassionanti fino al fischio finale. Ne è la dimostrazione il campionato di Prima Divisione, dove nessuna squadra è a punteggio pieno. Tre squadre si spartiscono la prima posizione, ovvero Asd Bivio Ravi, Tpt Pavimenti e Atletico Barbiere. Il team di Bonanata viene inchiodato sul 2 a 2 dagli ottimi Sbronzi di Riace, con la doppietta di Russo a contrastare i gol di Ammalati e Manfrin, mentre i ragazzi di Torrini vengono trascinati dal secondo tempo al top di Francesco Trotta nella rimonta fino all’8 a 3 nel match di testa contro il Cassai Gomme. In rimonta anche l’affermazione dell’Atletico Barbiere di Di Girolamo, che va sotto con l’Fc Abitando, ma poi scrive il 4 a 1 finale con la doppietta di Saccà e gli acuti di Giglio e del neoacquisto Landi. Infine, grande prova collettiva del Calcio Shop, che chiude ogni spazio contro un attacco atomico come quello del Barbagianni Carrozzeria Tirrena e si affida ai big Cavazza, Pratesi, Merkoqi e Hudorovich per prevalere con il punteggio di 5 a 1.

In Seconda Divisione, invece, si forma un duo in vetta alla classifica, con Barracuda Caffè e Foot Jolly che bissano il successo dell’esordio e rimangono a punteggio pieno. Tommaso Rossi grande protagonista nella vittoria 9 a 4 del Barracuda Caffè sullo Sciangai, con l’attaccante che sigla una cinquina, mentre l’accoppiata Stefanini-Barneschi griffa il tennistico 6 a 4 del Foot Jolly su I Celestini, con doppietta di Matteo Neri. Sfida all’ultimo gol tra Underdogz e Immobiliare Rossi, con Ferrini e Terzaroli, autori di un poker ciascuno, che spingono avanti la truppa di Alessandrini, con l’Immobiliare Rossi che sfiora una clamorosa rimonta nel finale, mentre i Rigattieri Cdp di Fallani, inseguono per tutta la gara un Car Center quadrato e bene messo in campo con le sortite di Mazzella e Piromalli, che però cede nei minuti finali alle giocate di Gallo, man of the match con la tripletta allo scadere che fissa il 5 a 4 finale.

In Terza Divisione tre squadre si mantengono a punteggio pieno, con affermazioni convincenti e a suon di gol: il Montalcino, spinto dai soliti Ferretti e Pacenti e dall’arrivo di Argiolas (subito in gol), piega 8 a 6 un coriaceo Baraonda, in cui Tony Corridori è l’ultimo ad arrendersi; Vets in grande ascesa con il 13 a 1 calato sul Podere Curtatone, con Ciricillo e Dell’Omo grandi protagonisti, mentre l’Endurance Team mette in campo una solida prestazione impreziosita dai gol di Ciacci e Benocci nell’8 a 1 sul Poggione. Si sbloccano anche Lavorazione Marmi Follonica, con il duo Fommei-Munteanu decisivo nel 10 a 3 contro il Ristorante Celeste e l’Ac Campetto, che ha la meglio di misura (4-3) sul Sant’Anna, sfruttando le doppiette di Lippi ed Edoardo Ventura. Riposava l’Angolo Pratiche.

Sul fronte calcio a 8, è il Lido Oasi l’ultima squadra ad entrare nelle semifinali della poule scudetto. La gara da “dentro o fuori” mette in risalto le doti e la tempra dei ragazzi di Guerrini, desiderosi di difendere il titolo della passata stagione e, per avere la meglio su una Castiglionese comunque autrice di una stagione di ottimo livello, affidatisi ai “tre tenori” che hanno sempre fatto le fortune della squadra. Nel 6 a 2 finale, infatti, tripletta per Leonardo Chiti, doppietta per Alessandro Felici e acuto di Alessio Falciani, per prepararsi al meglio alla semifinale contro gli Young Boys GreenOil.