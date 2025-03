MONTE ARGENTARIO – Lutto all’Argentario per la scomparsa di Renzo Fanciulli, detto “Paperino”. Fanciulli aveva 75 anni.

«Carissimo Renzo – scrive Guido Dubbiosi, segretario del Pd di Monte Argentario in una nota -, è difficile per me trovare le parole giuste per esprimere il dolore che sento. Sei stato un amico, vero, prima che un compagno. Abbiamo condiviso insieme gioventù e un bel cammino di vita. Non riesco a distinguere il ruolo di tuo grande amico da quello di segretario di partito: perché un confine non c’è mai stato e perché la nostra vita si è legata indissolubilmente e per molti anni nell’impegno verso il bene pubblico e l’attenzione verso i più deboli».

«Ricordo con più di un sorriso le nostre campagne elettorali, ricordo il tuo ruolo da amministratore pubblico e di volontario e di pilastro del palio e della tua Fortezza. Sei stato al fianco degli ultimi trasmettendo speranza e praticando solidarietà, sei stato un esempio per molti e hai celebrato la vita nonostante il dolore. Sono certo che tu stia riposando in pace, potendo riabbracciare finalmente chi ti ha atteso lassù. Riposa in pace, Compagno Paperino».