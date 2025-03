GROSSETO – Oggi si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne e anche la Asl Toscana sud est aderisce, rinnovando il proprio impegno nella promozione delle pari opportunità e nella valorizzazione del talento femminile in ambito sanitario.

«Con il 43% di donne responsabili di strutture complesse (percentuale che, se si prendono in esame tutti gli incarichi di responsabilità come strutture semplici, unità funzionali e così via, sale al 58,8%) l’Azienda riconosce il ruolo fondamentale che le professioniste della salute svolgono quotidianamente per garantire cure di qualità e un servizio equo e accessibile a tutta la cittadinanza – sottolinea Marco Torre, direttore generale della Asl Tse -. L’8 marzo non può essere solo una giornata di celebrazione, ma un momento di riflessione e azione concreta. Siamo una comunità di quasi 10.000 persone, di cui il 70% è donna. In un ambiente come il nostro, ricco di sfide quotidiane, la dedizione, la cura e la sensibilità del nostro personale sono essenziali per garantire l’efficienza e l’umanità dei nostri servizi. La nostra Azienda ha già fatto tanto per la pari opportunità, ottenendo recentemente anche la certificazione di genere, ma siamo ancora in cammino e continueremo a percorrere questa strada per affermare la strada delle pari opportunità».

«L’Asl Toscana Sud Est, con i suoi tredici presidi ospedalieri e le dieci zone distretto, ha registrato, in questi anni, una crescita costante rispetto ai dati nazionali di riferimento, in particolare per quanto riguarda la percentuale di donne nell’organizzazione, 5% in più rispetto alla media nazionale del settore;⁠ 6% in più di donne dirigenti; 8% in più di donne direttrici di strutture complesse».

«Le donne che guidano, gestiscono e sono parte attiva ed essenziale dei processi aziendali contribuiscono a creare un sistema virtuoso che è il nostro patrimonio tecnico orientato a una profonda empatia – spiega Antonella Valeri, direttrice amministrativa della Asl Toscana sud est -. La nostra azienda non sarebbe la stessa senza il loro impegno quotidiano».

«Alla base del nostro lavoro c’è la passione per la cura e il benessere degli altri – è il commento di Assunta De Luca, direttrice sanitaria della Asl Tse -. Se una giovane donna desidera intraprendere una carriera nella sanità, le consiglio di seguire il suo cuore e non temere mai le difficoltà. La sanità è un settore che richiede impegno, ma che può dare grandi soddisfazioni personali, perché ogni giorno si ha l’opportunità di fare la differenza nella vita delle persone. In Asl Toscana sud est, le donne hanno la possibilità di crescere, evolversi e raggiungere risultati importanti dal punto di vista professionale».

«La Asl Toscana sud est crede fortemente nel valore aggiunto che le donne apportano nel mondo del lavoro – dichiara Patrizia Castellucci, direttrice dei servizi sociali della Asl Toscana sud est -. In particolare in un contesto ampio e complesso come lo è la nostra organizzazione, in cui alle donne vengono anche affidati ruoli di leadership. Le donne della Asl Tse contribuiscono ogni giorno, con la loro passione e il loro impegno, a realizzare un ambiente di lavoro nel quale possano esprimersi liberamente i talenti di ciascuno».