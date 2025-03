GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 7 marzo

CAPALBIO

Fino al 9-3-2025 – Riapre il Nuovo cinema Tirreno: tanti film, da “Follemente” a “Noi e loro”. IL PROGRAMMA

GROSSETO

7-3-2025 – “L’architettura modernista a Grosseto”: al polo universitario si parla dello stile liberty in città

7-3-2025 – Alla scoperta delle donne dell’astronomia: incontro all’osservatorio con l’astrofisica Silvia Giomi

7-3-2025 – Le memorie di Enrico Cappelli: al Polo Le Clarisse si parla dell’invasione francese nella Maremma

7-3-2025 – Riapre il bar di Qb: per festeggiare arriva il live di Musica Muta

Fino al 22-3-2025 – Arte e solidarietà: nell’auditorium del Misericordia la mostra di Umberto Tripodi

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

MANCIANO

7-3-2025 – Io mi racconto: 16 appuntamenti nelle biblioteche della provincia

MONTE ARGENTARIO

7-3-2025 – Io mi racconto: 16 appuntamenti nelle biblioteche della provincia

ORBETELLO

7-3-2025 – Teatro, “Per una manciata di donne e terra”: a Orbetello la riforma agraria nei racconti delle donne

ROCCASTRADA

Fino all’8-3-2025 – Tra arte, terapia e ricette: al via gli eventi di Roccastrada per celebrare i diritti delle donne

SORANO

7-3-2025 – “Memorie narrate”: incontro con Fernanda Nucci e Mario Tognarini in biblioteca

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura

SABATO 8 marzo

AMIATA

8-3-2025 – Trekking, prevenzione, arte e aperitivi: a Santa Fiora si celebra l’8 marzo. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

8-3-2025 – Violenza assistita: doppio appuntamento al Nuovo cinema Tirreno per la festa della donna

Fino al 9-3-2025 – Riapre il Nuovo cinema Tirreno: tanti film, da “Follemente” a “Noi e loro”. IL PROGRAMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

8-3-2025 – “Amelia, in volo per la libertà”: spettacolo di pupazzi in biblioteca per la rassegna “Favole e Sogni”

CINIGIANO

8-3-2025 – Cinigiano Blues Festival: Mimmo Mollica Band e Donatella Pellegrini in concerto al teatro comunale

FOLLONICA

8-3-2025 – “Pueri Aeterni”: alla Leopolda lo spettacolo di Giulio Pighini tra sogno e realtà

Fino all’8-3-2025 – Neri Marcorè ospite al Piccolo cineclub Tirreno: presenta il suo primo film da regista “Zamora”

GAVORRANO

8-3-2025 – Poesie, raconti e memorie: in biblioteca giornata finale della rassegna “Storie di Donne”

GROSSETO

8-3-2025 – Femminicidio e violenza di genere nell’antica Roma: appuntamento alla Chelliana

8-3-2025 – Virginia Woolf raccontata dagli studenti del liceo Chelli: appuntamento in libreria

8-3-2025 – Donne in piazza contro la guerra: arriva il flashmob tra cartelli, silenzio e musica

8-3-2025 – Sport e solidarietà: sabato in bicicletta con la Woman Social Ride

8-3-2025 – La relazione nello sviluppo emotivo: incontro con Giuliana Mieli alla Casa ecologica di Festambiente

Fino al 22-3-2025 – Arte e solidarietà: nell’auditorium del Misericordia la mostra di Umberto Tripodi

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

MAGLIANO IN TOSCANA

8-3-2025 – Dai canti intineranti al libro “Intera”: a Magliano l’8 marzo si festeggia con “Voce di donne”

MANCIANO

8-3-2025 – Lettura scenica al circolo Arci Manciano per celebrare la Giornata della donna

ROCCASTRADA

Fino all’8-3-2025 – Tra arte, terapia e ricette: al via gli eventi di Roccastrada per celebrare i diritti delle donne

SORANO

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura

DOMENICA 9 marzo

CAPALBIO

Fino al 9-3-2025 – Riapre il Nuovo cinema Tirreno: tanti film, da “Follemente” a “Noi e loro”. IL PROGRAMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

9-3-2025 – Si celebra la Festa della donna: dal libro “Mi fido di te” alla giornata gratis al Muvet

FOLLONICA

9-3-2025 – Festa della donna: alla Sala Tirreno il docufilm “Tempo d’Attesa”

Fino al 23-3-2025 – La musica protagonista a Follonica: torna la 16esima edizione del “Mantovani guitar festival”

GROSSETO

Fino al 22-3-2025 – Arte e solidarietà: nell’auditorium del Misericordia la mostra di Umberto Tripodi

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

SORANO

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura