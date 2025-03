Foto di repertorio

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto rialza la testa e nel turno infrasettimanale, valido per la 22esima giornata del campionato di Divisione regionale1, va a conquistare due meritatissimi punti sul campo del fanalino di coda Union Campi. I ragazzi di Marco Santolamazza hanno disputato un buon incontro, nonostante un organico ancora una volta ridotto dalle assenze di Tommaso Ense e di Davide liberati, non rischiando mai di perdere la partita. È arrivata insomma la reazione che aveva chiesto il tecnico e alla fine si brinda all’undicesimo successo stagionale che permette di rimettersi in piena corsa per un posto nei playoff. I grossetani, dopo un primo quarto di studio, hanno cominciato a prendere il largo nella seconda frazione, andando all’intervallo lungo con 13 punti di margine, che sono diventati addirittura 20 nel corso del terzo quarto. Santolamazza ha dato spazio a tutti i suoi ragazzi, pensando anche all’importantissima partita di domenica prossima al Palasport di via Austria contro il Galli San Giovanni Valdarno, riuscendo comunque a chiudere con un margine di 11 punti.

“Abbiamo disputato una gara dignitosa – commenta il coach Marco Santolamazza – all’ultimo momento abbiamo dovuto fare a meno anche di Liberati ma l’impegno e il sacrificio di tutti, con i veterani che hanno aiutato i ragazzi più giovani, ha permesso di ottenere un successo molto importante, in maniera tranquilla, che ci permette di affrontare la prossima gara importantissima contro il San Giovanni Valdarno con il morale giusto, cercando oltre al risultato anche di dare continuità al nostro rendimento, per chiudere la regular season nel migliore dei modi. La strada è ancora lunga e la classifica è corta, e in otto partite può succedere di tutto ma ripeto, dobbiamo dare continuità al nostro gioco”.

I risultati della 7a di ritorno: Sestese Calenzano 63-67, Galli San Giovanni Valdarno-Poggibonsi 64-56, Asciano-Synergy Valdarno 66-65, Maginot Siena-Monteroni 65-73, Valbisenzio-Laurenziana 65-57, Valdelsa-Montespertoli 64-56, Union campi-Gea 67-78, Jokers Legnaia-Certaldo 62-76.

La classifica: Virtus Certaldo 42; Asciano 36; Valbisenzio 32; Monteroni 26; Poggibonsi, Montespertoli, Galli San Giovanni 24; Laurenziana e Gea Grosseto 22; Sestese, Ms Synergy S.Giovanni, Valdelsa, Calenzano 20; Jokers Legnaia 12; Maginot Siena e Union Basket Campi Bisenzio 4.

Union Campi Bisenzio-Gea Basketball Grosseto 67-78

CAMPI: Daniele, Berillo 8, Belardinelli 7, Gesualdi 6, Paoletti 2, Palatiello 4, Biti 5, Simoncini 12, Guasti 12, Chiti 6, Pagnini 2, Ceccarelli 3. All. Alessandro Nieri.

GEA GROSSETO: Ignarra 10, Biagetti 13, Mari 3, Scurti 22, Furi 17, Mazzei 12, Baccheschi 1, Mezzani. All Santolamazza

ARBITRI: Tabarin di Pistoia e Gemma di Figline e Incisa Valdarno.

Parziali: 20-21, 34-41; 42-57.