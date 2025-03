BAGNI DI GAVORRANO – Ritorno alla vittoria per le ragazze del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, che si impongono per 4-1 sulla Sangiovannese al Palagolfo.

Le ragazze allenate da Roberto D’Antoni scendono in campo con la mentalità giusta, imponendo subito il loro gioco con determinazione sin dalle prime battute, con la rete del vantaggio di Rossi abile a finalizzare un passaggio illuminante di D’Antoni. Nonostante il dominio, le ragazze faticano a concretizzare ulteriori occasioni sotto porta.

Le avversarie quindi trovano il pari, ma dopo poco D’Antoni, dopo un recupero palla, va in affondo sulla fascia e trova l’angolino alla sinistra del portiere, ritrovando il vantaggio.

La prima frazione si chiude sul 2-1, mentre nella ripresa le ragazze ripartono un po’ titubanti, con il portiere Falcinelli pronta a sventare le occasioni avversarie.

Poi, grazie a un’ottima combinazione Rinaldi, innescata da Abate, allunga il vantaggio. Le avversarie lottano, ma D’Antoni sigla il poker con una splendida azione in tandem con Alocci, raggiungendo così la sua doppietta personale.

“Siamo entrate in campo con grande determinazione – commenta Marika Rossi – consapevoli dell’importanza di questo risultato per la squadra. Ogni giocatrice ha dato il massimo, mostrando impegno e passione. Ora siamo già pronte per la prossima sfida, con l’obiettivo di portare a casa altri punti e continuare a crescere insieme. Ringraziamo tutti per il supporto”.

“Sono estremamente felice per il risultato – dichiara mister Roberto D’Antoni – Un successo di cui avevamo davvero bisogno per il morale delle ragazze. Ho apprezzato molto l’approccio e l’atteggiamento che ognuna di loro ha mostrato, dalla prima all’ultima, sempre pronte a incitare le compagne, anche quelle che hanno giocato meno. Abbiamo creato molte occasioni, ma ci manca ancora un po’ di cattiveria sotto porta. I movimenti con e senza palla sono stati ottimi e ho potuto notare che ciò che abbiamo provato negli allenamenti è stato messo in pratica durante la partita. Un grande complimento a tutte, ora concentriamoci sulla gara di giovedì a Pistoia”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, D’Antoni, Baila Longo, Alocci, Zorzi, Bertini, Rinaldi, Abate, Falcini, Borrelli, Barahona. All. D’Antoni.

SAN GIOVANNI: Bonchi, Acunzo, Crivelli, Takeuchi, Calò, Vannini, Caldelli, Poletta. All. Bossini.

MARCATORI: D’Antoni (doppietta), Rinaldi, Rossi, Takeuchi.