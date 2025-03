Foto di repertorio

ORBETELLO – “Il sindaco di Orbetello teme il confronto mentre i cittadini soffrono della sua incapacità”. A dirlo è il gruppo di opposizione Alternativa Orbetello in merito al ritorno dei moscerini in Laguna.

“Apprendiamo con disappunto che il sindaco ha scelto di blindarsi per incontrare solo una parte della cittadinanza, evitando il confronto aperto con tutti i cittadini – proseguono -. Questa decisione è sintomo di paura e insicurezza, sia politica che amministrativa. Noi crediamo che la democrazia si basi sull’ascolto e sulla partecipazione, non sulla chiusura e sull’esclusione. Per questo continueremo a chiedere trasparenza e dialogo, affinché chi governa questa città si assuma la responsabilità delle proprie scelte di fronte a tutta la comunità. Di cosa ha paura il sindaco? Forse della propria incapacità di rispondere alle vere esigenze dei cittadini. Si chiuda pure dentro le porte ma si adoperi per aprire i giardini di scuole, le finestre di casa e le porte delle nostra attività che sono tutti in sofferenza”.

Sull’argomento è intervenuto anche Rodolfo Bassi del Pd di Orbetello: “La pazienza degli orbetellani sembra giunta al limite. Si profila l’ennesima estate di convivenza forzata con nugoli di moscini che infestano la laguna e il centro abitato; c’è frustrazione e anche rabbia di chi, ogni giorno, viene messo a dura prova da una situazione insostenibile”.

“Cittadini, commercianti, turisti, associazioni, misurano sulla propria pelle l’incapacità del sindaco e della giunta di gestire questa ennesima emergenza – prosegue -; come sempre in questi anni si assiste all’ennesimo tentativo di scaricabarile, tra enti ed istituzioni anche dove le responsabilità sono chiare e certe. Vogliamo dirlo chiaramente, le responsabilità sono in capo al sindaco Andrea Casamenti e all’assessore all’ambiente Luca Minucci, loro hanno il dovere di trovare soluzioni concrete, anzi avevano il dovere di prevenire questa situazione, ben prima di oggi. Invece, sono arrivate solo promesse non mantenute, soluzioni tampone e goffi tentativi di addossare ad altri le proprie responsabilità, e in questi tentativi maldestri tutta la maggioranza comunale ha la corresponsabilità di coprire le colpe dell’amministrazione – prosegue il Pd -. Sono anni che il Comune ha smesso di assumersi il ruolo di guida nelle decisioni politiche amministrative di interesse dei cittadini, queste mancanze poi si ripercuotono sull’ambiente con danni che non sono più riversibili. Il sindaco si preoccupa di una sua ricandidatura tra due anni, l’assessore Minucci di una sua candidatura alle regionali e tutta la giunta è bloccata da non decisioni”.

“Intanto tutte e tutti restano ben incollati alle loro poltrone, nessuno escluso – afferma Bassi -; tutti e tutte solidali in queste catastrofi annunciate, tutte e tutti attaccate alla poltrona con la stessa colla. Senza nessuna dignità politica, senza amore per la propria comunità, senza rispetto per i cittadini. In nove anni di amministrazione il sindaco Casamenti e la sua Giunta non hanno prodotto uno straccio di visione, e ad oggi non abbiamo nulla in campo. Non ci sono: un piano di interventi strutturali per la gestione della laguna; un piano strutturale che preveda la riduzione della proliferazione dei moscini; uno studio scientifico sulla gestione di questa emergenza; un fondo economico a ristoro delle perdite per le attività commerciali; non c’è nulla se non vaghe promesse senza alcuna base scientifica, economica, sociale; l’unico scopo delle promesse dell’amministrazione in queste ore è la permanenza al governo della città; nella consapevolezza che hanno bruciato tutto il consenso possibile e con l’obbiettivo di portare a casa lo stipendio per altri due anni. Contro tutto e contro tutti”.

“Per questo il Pd di Orbetello rivolge un appello alla maggioranza consiliare, abbandonate la fiducia in questo sindaco e in questa Giunta, ascoltate i cittadini, ascoltate la vostra dignità, date un taglio a questa amministrazione o in alternativa ne assumerete su di voi l’intera responsabilità – dichiara Bassi -. Facciamo in modo che arrivi un commissario prefettizio a gestire questa emergenza con poteri e capacità che questa giunta e questo sindaco hanno dimostrato di non avere. In queste condizioni una Giunta ed un sindaco che avessero il minimo rispetto del loro ruolo si sarebbero già dimessi o avrebbero rinunciato ai loro compensi, che palesemente non hanno meritato, per metterli a disposizione di interventi eccezionali sulla laguna al fine di limitare questa situazione insostenibile”.

“Tra i cittadini la situazione è tesa, l’amministrazione comunale di Orbetello è incapace di dare risposte concrete alle legittime richieste dei suoi cittadini – conclude il Pd -. Eppure una semplice ce l’hanno sotto le terga, usare la colla che li mantiene attaccati alla sedia come moschicida. Invece aspetteranno i ragni”.