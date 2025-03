MONTE ARGENTARIO – “Dopo soli due mesi dalla nostra precedente comunicazione del 4 gennaio 2025, siamo lieti di annunciare l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale nel tratto Terrarossa-Porto Ercole. Questo importante intervento è frutto di una sinergia efficace tra il nostro gruppo consiliare, la provincia, rappresentata dal presidente Francesco Limatola e dall’ingegnere Vichi, e il nostro Alfiero Pieraccini di Nuovo Orizzonte Civico”.

A dirlo è Marco Nieto, coordinatore Noc di Monte Argentario-Capalbio.

“La sicurezza stradale è una delle nostre priorità e questi lavori sono un chiaro segnale dell’impegno costante per garantire la protezione di tutti i cittadini. I tratti in questione, spesso soggetti a criticità, verranno adeguati per migliorare la viabilità e ridurre i rischi, contribuendo così a rendere più sicuro il percorso per automobilisti e pedoni”.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto e della collaborazione tra le istituzioni, che ha reso possibile questo progetto. La strada è un bene comune e il nostro obiettivo è quello di garantire che ogni cittadino possa percorrerla in sicurezza. Continueremo a monitorare l’avanzamento dei lavori e a comunicare ai cittadini i progressi realizzati. La sicurezza è un diritto di tutti e con questo intervento stiamo facendo un passo importante nella direzione giusta”.