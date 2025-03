GROSSETO – Il campionato di serie C femminile è arrivato alla conclusione della regular season con la Gea Basketball Grosseto che ha le spalle al muro ed è costretta a vincere le rimanenti tre partite per sperare di entrare nei playoff promozione, distanti quattro lunghezze. Le ragazze di Silvio Andreozzi sabato alle 20 inizieranno il trittico conclusivo sul parquet del finalino di coda Viareggio. Un’occasione per Faragli e compagni per tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca per come sono maturate, specialmente quella di sabato scorso contro la Pallacanestro Femminile Pisa, dopo la disputa di due tempi supplementari.

Il coach Andreozzi chiede alle ragazze di presentarsi in Versilia con la carica agonistica e la grinta vista nelle ultime settimane. Il tecnico Gea deve fare a meno di Martina Borellini, assente per impegni di lavoro, ma può contare sul resto della rosa, a cominciare dalla rientrante Francesca Benedetti, che può dare una grossa mano dall’alto della sua esperienza

“Le ragazze sono arrabbiate – dice l’allenatore Silvio Andreozzi – hanno voglia di far vedere il loro valore, in sono determinate a tornare alla vittoria e giocarsi tutte le chance a loro disposizione. Sappiamo che è difficilissimo, ma ci proveremo. Ci aspettano tre finali contro Viareggio, Affrico e Montecatini, quest’ultime due in casa. Non vogliamo fare conti, vogliamo vincere e basta. Allo stesso tempo non possiamo sottovalutare Viareggio, sapendo che la figuraccia è dietro all’angolo”.

Convocate Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Federica Cipolletta, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele, Francesca Benedetti.

La classifica: Pall. Femm. Montecatini 36 punti; Cestistica Rosa Prato 28; Farmacia Biagi Capannori 26; B.F. Porcari 24; Baloncesto Firenze 22; Affrico Firenze 20; Pall. Femm. Firenze e Pall. Femminile Pisa 18; Gea Grosseto e Castelfiorentino 14; Ficeclum Fucecchio e Pall. Femm. Viareggio 4.