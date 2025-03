GROSSETO – Incidente questa mattina, poco dopo le 8, in una cava nella strada verso Arcille, tra i comuni di Grosseto e Campagnatico. Un operaio di una ditta di Cavriglia, in provincia di Arezzo, è stato colpito in testa da un tubo mentre stava sostituendo un nastro.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha portato l’operaio in ospedale. L’uomo, di origine rumena, ha fortunatamente riportato solo ferite lievi. L’uomo è stato sentito anche dagli ispettori della medicina del lavoro della Asl.