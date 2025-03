GROSSETO – Derby maremmano nella 27esima giornata del girone E di serie D, con Follonica Gavorrano e Grosseto che si misureranno al comunale Carlo Zecchini domenica dalle 14,30.

I ragazzi di Masi affronteranno i biancorossi dopo gli ultimi cinque risultati utili consecutivi, compreso il pareggio per 1-1 nell’ultima gara casalinga contro l’Ostiamare.

I biancorossoblù arrivano alla sfida contro il Grosseto occupando l’ottava posizione in classifica a quota 34 punti, con 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, 34 gol fatti e 31 subiti.

I padroni di casa sono invece reduci dalla sconfitta esterna in casa dello Sporting Trestina per 2-1 e occupano al momento la quinta posizione a quota 42 punti, con 12 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, 31 gol fatti e 26 subiti.

“Veniamo da cinque risultati utili consecutivi, cosa mai successa quest’anno – commenta mister Marco Masi – Questo vuol dire che qualcosa stiamo facendo. Non è ancora abbastanza, bisogna mettere dentro questa striscia qualche vittoria in più che ci potrebbe far uscire definitivamente da questa situazione”.

“Lavoriamo per portare a casa la vittoria – aggiunge Simone Marino – Affrontiamo un’altra squadra forte, ma ci prepariamo al meglio per arrivare pronti alla partita”.

“Prevedo una partita complicata – aggiunge Alberto Pignat – Sappiamo che squadra è il Grosseto, però penso che possiamo giocarcela e fare punti con tutte, andiamo là con fiducia ed entusiasmo”.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, la sfida del girone di andata giocata al Malservisi-Matteini è terminata sullo 0-2 per il Grosseto, che ha sigillato la vittoria nel primo tempo grazie alle reti di Sabelli al 18’ e Benucci al 30’.

Nella scorsa stagione la sfida giocata tra le mura amiche è terminata sull’1-1, con il gol di Lo Sicco che ha risposto su punizione nella ripresa al gol lampo di Arcuri. Quella dello Zecchini, invece, è terminata con la vittoria di misura per il Grosseto, a cui è bastato il gol di Romairone nel secondo tempo per avere la meglio.

Nella stagione 2022/23 era arrivato invece il successo casalingo per il Follonica Gavorrano, un 2-1 frutto della doppietta di Marcheggiani, intervallata dal gol di Ciolli. Il match dello Zecchini era invece terminato sullo 0-0.

Tra le due squadre c’era poi stato un pareggio per 1-1 nella stagione 2019/20, quella del Covid (in gol anche Grifoni), salvo poi vedere la sospensione del campionato.

Tra le fila del Grosseto militano l’ex capitano Emilio Dierna, difensore biancorossoblù dal 2020 al 2024, Riccardo Cretella, a Gavorrano in più occasioni durante la sua carriera, Mattia Macchi, in biancorossoblù nella stagione 2022/23, Francesco Criscuolo che nella scorsa stagione militava nella Juniores e Yusuf Cela, con una breve apparizione dall’agosto al dicembre 2018.

Tra le fila del Follonica Gavorrano hanno invece militato nel Grosseto Matteo Morelli, in biancorosso nella stagione 2023/24 e Manuele Giustarini, in biancorosso tra il dicembre 2022 e il luglio 2024.