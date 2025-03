FOLLONICA – «Inizia il conto alla rovescia per gli studenti che in questo 2025 saranno alle prese con l’esame più temuto, cioè la maturità».

Così il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, in una nota.

«E così Follonica (già a partire da oggi) si organizza – come da tradizione – per la grande festa dei Cento giorni, con il coinvolgimento dei privati, discoteche e locali, e il potenziamento nel weekend dei controlli congiunti da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia municipale su tutto il territorio. Sono infatti attesi nel fine settimana centinaia di ragazzi in arrivo dalla Toscana e da tutta Italia e questo ci fa molto piacere».

«Auguro a tutti – conclude il sindaco – di divertirsi al massimo perché sicuramente si tratta di un’esperienza unica e indimenticabile. Allo stesso tempo chiedo di farlo con un pizzico di senso responsabilità, così da evitare problemi».