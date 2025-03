GAVORRANO – Marco Diamanti della Olimpia Cycling Team e il “Killer” Gianmarco Agostini, della società M9 Racing Team, si impongono nella prima tappa del Trittico di Maremma (foto Malarby). La manifestazione, fra gli eventi clou del Marathon Bike e Uisp, è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto e dal Comune di Gavorrano, con la collaborazione dell’Avis di Gavorrano & Scarlino Uisp e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Ancora un grande successo organizzativo per questa manifestazione infrasettimanale diventata un appuntamento fisso per i più forti cicloamatori del centro Italia e non solo, con ben 121 iscritti e con 107 corridori al via. Due partenze come da anni gli organizzatori adottano per garantire più sicurezza possibile, quando ci sono molti partenti al via. Nella prima vince il “gioiellino” della Olimpia Marco, già vincitore anno scorso di due importanti trofei in maremma come il “Rimembranza” e la “Fratellanza”.

Partenza e subito la scontata la velocità a strappi continui sino a quindicina di chilometri dal traguardo, posto in località Pogg’Alberi, quando sono andati via in sette: Domenico Passuello, Marco Orsi, Giacomo Bischeri, Riccardo Cicognola, Daniele Cotroneo Filippo Fontanelli e il vincitore Marco Diamanti. Nonostante la caratura degli altri sei attaccanti, Diamanti non ha faticato più di tanto per imporsi davanti a Filippo Fontanelli e Daniele Cotroneo. Nella seconda partenza occhi puntati su Gianmarco Agostini, decisamente il numero uno assoluto in Italia nel circuito amatoriale, con centinaia e centinaia di vittorie in carriera. Sceso in Maremma appositamente per correre da Castelfranco Veneto, il “Killer” ha un palmares anche in fatto di titoli conseguiti in carriera davvero importante, con cinque titoli italiani: due da juniores nel 1989, (inseguimento e km da fermo), due da dilettante nel 1990 (km da fermo e Ins. a squadre), uno open (Ins. a squadre 1996), e con la sua partecipazione alle Olimpiadi di Barcellona. Per lui dodicesima vittoria in Maremma l’ultima delle quali proprio nei primi mesi dell’anno scorso quando tornò a casa con la vittoria nel trofeo “Corri in Provincia”. Come nella prima partenza il “Killer” ha regolato i tre compagni di fuga che con lui sono andati via a una ventina di chilometri dal traguardo. Secondo Cristian Ballestri e al terzo il grande Stefano Colagè. Questi i premiati di categoria: Stefano Ferruzzi, Stefano Colagè, Fabio Alberi, Marianna Paci, Marco Orsi, Filippo Fontanelli, Riccardo Cicognola e Domenico Passuello. Appuntamento a mercoledì prossimo per la seconda tappa.