GROSSETO – Sabato sulle due ruote con la Woman Social Ride, evento pensato da Tommasini per tutte le donne, gli uomini e chiunque ami la bici, il movimento e la solidarietà. Si tratta di un percorso di 70 km su strada che partirà appunto l’8 marzo alle 9 da Tommasini Factory Shop, in via Nepal 5. Sul percorso ci saranno i ristori di Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e al rientro a Grosseto. Il ristoro di Marina è offerto dalla Proloco di Marina e Principina.

Presenti, nel giardino del negozio, le “fatine” di Insieme in Rosa con un gazebo che vedrà presente, per la prima volta il nuovo gruppo di fatine di Marina di Grosseto. Un’occasione per conoscere da vicino i progetti e le informazioni sulla onlus. Sono consigliate bici da strada, gravel, ebike.