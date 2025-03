CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «I tagli della spending review non sono “presunti”, ma purtroppo sono veri e consultabili da chiunque. È un fatto che le tre tranches della spending review 2024/2025 hanno comportato, e comporteranno per il nostro bilancio corrente, una minore disponibilità di risorse di circa 200mila euro. Il trasferimento previsto per il 2024 e il 2025 per “azzerare” la spending informatica allevia leggermente tali riduzioni, ma non si può certo parlare di maggiori risorse messe a disposizione degli enti locali. Gli unici fondi “presunti”, invece, sono proprio i fantomatici 400 milioni di euro messi a disposizione degli enti locali per fare fronte al caro energia». Dal Comune di Castiglione della Pescaia arriva la risposta all’intervento del capogruppo di “W Castiglione”, Alfredo Cesario, sulle recenti dichiarazioni del sindaco Elena Nappi e dell’assessore al bilancio sui presunti tagli imposti dal Governo agli enti locali.

«Evidentemente – puntualizza il sindaco Elena Nappi – il consigliere Cesario è stato tratto in inganno da notizie che circolano in rete. I 400 milioni di cui parla furono stanziati per il comparto nel 2022, prima del Governo Meloni, quando ci fu la precedente crisi energetica con impennata dei costi in bolletta. Il recentissimo decreto bonus energia stanzia risorse per famiglie ed imprese, fortunatamente, ma nulla per gli enti locali, purtroppo».

«La difficoltà del nostro bilancio – aggiunge l’assessore Susanna Lorenzini – è anche dovuta al meccanismo di calcolo del fondo di solidarietà comunale. È bene ricordare che l’aumento di 56 milioni del fondo di solidarietà comunale previsto dalla legge di bilancio 2025 non porta nessun trasferimento in più al nostro comune e la richiesta di revisione del metodo di calcolo di tale misura ha sempre coinvolto, e dovrebbe continuare a farlo, tutti i comuni interessati, al di là del colore e dello schieramento politico».

Sull’uso “flessibile” delle entrate da multe e da imposta di soggiorno, il Comune ricorda che la normativa individua in maniera precisa le finalità a cui tali entrate possono essere destinate. Su tali utilizzi vigila la Corte dei Conti. Non è questione di visione strategica, ma di amministrare un comune nel rispetto della legge.

«Anche sulla mancanza di progettualità, la subordinazione totale dalla Regione Toscana, le inefficienze locali, il consigliere Cesario mostra di non aver ben chiara la situazione – continua l’assessore Lorenzini –. In questi ultimi tre anni abbiamo intercettato più di dieci milioni di fondi provenienti da bandi europei, regionali e ministeriali dei quali abbiamo più volte illustrato progetti e finalità tanto nelle commissioni consiliari quanto nei consigli comunali»

«Gli eventi e le tante manifestazioni gratuite che possiamo offrire ai nostri concittadini e ai turisti, seppur inutili e superflue agli occhi del consigliere Cesario – conclude il sindaco Nappi –, come gli spettacoli pirotecnici, ribadiamo che sono tra le spese finanziate con i proventi dell’imposta di soggiorno e concordate con i nostri operatori. Anche sulla questione “recupero evasione Imu” il consigliere Cesario è stato precipitoso o forse non ha avuto modo di scaricare la posta elettronica per consultare gli allegati di bilancio degli ultimi anni dai quali si evince, numeri alla mano, che tali cifre ormai da anni vengono utilizzate per sostenere le spese correnti come è normale che sia. Purtroppo, come spiegato nell’ultima manovra, queste maggiori risorse sono state assorbite totalmente dalla necessità di compensare le riduzioni ministeriali e quindi non potranno essere destinate a maggiori servizi per i cittadini. Ecco, su questioni come queste, sarebbe utile che il consigliere Cesario, da Roma, facesse pressione sui suoi referenti politici – e ci troverebbe al suo fianco – anziché lasciarsi andare ad inutili quanto infondate polemiche politiche utili solo al consigliere per stare una giornata sui giornali locali. Forse sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione da parte del consigliere Cesario alle Commissioni e più attenzione a quanto viene spiegato in Consiglio comunale per evitare fraintendimenti su questioni così importanti».