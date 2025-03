GROSSETO «Ieri è stata una giornata importante per la zootecnia – afferma la presidente del comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli -: l’assessore all’agricoltura Stefania Saccardi, è venuta in Maremma, per visitare alcune aziende e per rendersi conto personalmente della difficile situazione che devono affrontare gli allevatori quotidianamente».

«Situazione che peggiora di giorno in giorno per varie motivazioni: tra le quali la riduzione del costo del latte, una contraddizione diminuisce il costo al produttore aumenta in modo esponenziale al consumatore. Una forbice che si allarga sempre di più mettendo a dura prova la tenuta economica delle aziende. Una triste situazione che l’assessore ha compreso e cercherà di trovare modalità in modo da portare del sollievo agli allevatori, consapevole dell’importanza degli allevatori sul territorio, perché uno spopolamento delle campagne porterebbe dei danni all’ambiente e alla nostra economia, che andrebbe ad impoverirsi di quei prodotti che fanno dell’Italia uno dei principali produttori».

«Altra problematica – aggiunge Pastorelli – che non poteva essere ignorata la massiccia presenza del lupo sul territorio maremmano che ogni giorno fa regolarmente visita alle aziende predando pecore e agnelli. Riguardo alla problematica del lupo ho chiesto all’assessore Saccardi di lavorare in conferenza Stato/Regioni in modo da chiedere al governo di modificare velocemente la legge 157, visto che l’iter del declassamento sta per essere completato, perché solo con tale modifica anche l’Italia potrà usufruire delle deroghe sancite dall’articolo 16 della direttiva Habitat e organizzarsi di piani di contenimento con particolare riguardo alle zone antropizzate. Richiesta inviata anche al presidente della conferenza Stato Regioni Massimiliano Fedriga ed oggi chiesto con forza all’assessore Stefania Saccardi di farsi lei portavoce di tale istanza affinché diventi realtà in modo da evitare la fine della pastorizia».