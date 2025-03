ORBETELLO – «Un nugolo di moscerini da una settimana ha invaso il cortile dell’asilo nido di Orbetello» a riferirlo alcuni genitori che hanno scritto alle istituzioni, alla Asl e anche al nostro giornale.

Alessio è il padre di uno dei bambini dell’asilo e racconta: «Questa mattina la situazione moscerini è davvero critica ad Orbetello. Io però sono rimasto impressionato dallo stato in cui versa il giardino dell’asilo nido. I bambini o sono costretti a mangiare moscerini che ti impediscono anche di parlare, oppure, con questa bella giornata, l’alternativa è stare al chiuso».

«Abbiamo già inviato una Pec al Comune nei giorni passati ma non abbiamo avuto risposta. Tra l’altro, nonostante la disinfestazione, la situazione non è migliorata forse è addirittura peggiorata. Che poi, quanto sarà salutare che, ogni giorno, vengono spruzzati veleni a destra e sinistra?».

«La situazione è ormai fuori controllo. Questa mattina abbiamo anche mandato il video a varie istituzioni locali provinciali e regionali, e vi assicuro che il video non rende appieno la situazione. stiamo cercando aiuto perché non sappiamo più cosa fare. Possibile che bambini di due anni debbano stare in un ambiente simile, senza nessuna rassicurazione da parte dell’amministrazione?».