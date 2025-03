GROSSETO – Anche in Maremma si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle donne. Un’occasione per riflettere attraverso i molti eventi organizzati dai Comuni, dalle commissioni per le pari opportunità e dalle associazioni del territorio. Ecco dunque gli appuntamenti per l’8 marzo e per i giorni successivi:

Capalbio

8 marzo al Nuovo Cinema Tirreno: nella sala di Borgo Carige è prevista, grazie alla collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges e Capalbio Giovani, la proiezione del film “Familia” di Francesco Costabile e a seguire un confronto sul tema della violenza assistita, con gli interventi della scrittrice Cristina Pitrè e la psicologa Simona Socciarelli. INFO

Castiglione della Pescaia

Domenica 9 marzo una giornata speciale al MuVet con “Donne nel tempo. Le pari opportunità dagli etruschi al contemporaneo”. Apertura gratuita del museo a tutte le donne, con la visita guidata a cura della direttrice Simona Rafanelli per esplorare e celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella storia e nella nostra comunità. Un viaggio emozionante nel tempo, dagli Etruschi fino ai giorni nostri. QUI il programma.

Follonica

Alla sala Tirreno, domenica 9 marzo alle 16:30, la proiezione del docufilm “Tempo d’Attesa”. L’evento è organizzato dal punto di ascolto antiviolenza di Follonica, centro antiviolenza Olympia de Gouges Aps, con il patrocinio del Comune di Follonica. Il docu-film, diretto da Claudia Brignone, affronta il tema della gravidanza e della maternità, che fa riflettere sui cambiamenti che si verificano quando si diventa genitori e sulle difficoltà che intervengono, spesso ignorate.

Gavorrano

La Commissione Pari Opportunità di Gavorrano annuncia la presentazione della rassegna “Storie di Donne”: una raccolta di racconti, memorie, storie e poesie, che si terrà sabato 8 marzo alle ore 15:30 presso la biblioteca comunale Elena Maestrini. L’iniziativa ha raccolto oltre 40 elaborati. QUI il link all’evento.

Grosseto

Per l’8 marzo nel capoluogo incontro alla biblioteca Chelliana per capire quale era la condizione della donna nel Diritto romano, quali erano gli stereotipi di genere che la avvolgevano quali sono i casi di femminicidio più famosi nella storia romana. “Attuale nel dibattito contemporaneo e nelle cronache quotidiane, quello del femminicidio e della violenza di genere è un fenomeno che affonda le sue radici molto indietro nella storia”. Qui l’evento completo.

In piazza Dante la manifestazione “Donne in piazza contro tutte le guerre“, un flashmob previsto dalle 16 alle 17 in cui partecipanti che si raduneranno silenziosamente lasciando che a parlare siano i cartelli che indosseranno e la voce del violino che li accompagnerà. Il tutto organizzato dal Coordinamento per la pace con l’adesione della Rete delle donne di Grosseto.

L’importanza delle pari opportunità in ambito lavorativo è stata ribadita anche nell’intervento di Viola Lamioni.

Magliano in Toscana

Per l’8 marzo tante iniziative anche a Magliano, dalle immagini di donne esposte nei negozi ai canti per le vie del centro storico. Tutte le info sulla giornata.

Manciano

A Poggio Murella. in via Sasso Rosso, si inaugura la panchina rossa contro la violenza sulle donne sabato 8 marzo alle 10. Un’iniziativa simbolica volta a sensibilizzare la comunità sulla necessità di contrastare la violenza di genere e a promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Al circolo Arci di Manciano è inoltre prevista per sabato alle 16.30 la lettura scenica “Se dico donna…” a cura del Teatro Studio Grosseto, con interventi di Daniela Marretti ed Enrica Pistolesi. Aprirà la giornata un saluto introduttivo delle operatrici del centro antiviolenza Orbetello e Punto di ascolto Manciano. A seguire brindisi e un piccolo rinfresco.

Roccastrada

Sabato 8 marzo alle 16.30 al Kaos Kreativo di Roccastrada, presentazione del libro di ricette (e non solo) “Ricordo… i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina” di Carla Fiorentini. A seguire un momento conviviale con degustazione di alcuni piatti realizzati seguendo le ricette del libro. Nell’occasione sarà messa a dimora una pianta di mimosa nell’aiuola di Largo Don Bailo. Nel corso del mese anche altri eventi a Roccastrada, in collaborazione con l’associazione “Olympia de Gouges”.

Santa Fiora

Tanti eventi a Santa Fiora per sabato, dal trekking “Il cammino dell’acqua al femminile” al tè con interventi sull’importanza della prevenzione, dagli aperitivi all’esposizione d’arte. Per conoscerli tutti ecco il programma della giornata.