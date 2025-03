GROSSETO – Un’iniziativa che ha unito arte, cultura e solidarietà permettendo di raccogliere mille euro a favore di Abio Grosseto, l’associazione che da anni si impegna per migliorare l’accoglienza ai piccoli e alle loro famiglie nei reparti pediatrici dell’ospedale Misericordia.

La somma è stata devoluta da Fondazione Grosseto Cultura, che ha consegnato ufficialmente l’assegno nel corso di un evento ospitato mercoledì 5 marzo al Polo Le Clarisse.

Il ricavato proviene dalle opere acquistate dai visitatori della mostra ospitata dal 18 gennaio al 9 febbraio nella struttura museale di via Vinzaglio. Un’esposizione che ha visto protagonisti i disegni dei piccoli studenti delle scuole primarie “Gino Tombari”, “Enrico Toti” e “Andrea da Grosseto”, accanto alle opere donate da artisti e collezionisti locali. Un gesto concreto per sostenere il progetto “Il bambino al centro”, con cui Abio Grosseto porta avanti un’importante opera di umanizzazione pittorica nei reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale, per rendere più accogliente l’ambiente di cura e migliorare il benessere di bambini e famiglie.

Fondazione Grosseto Cultura, promotrice dell’iniziativa con il supporto del Comune di Grosseto, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. «Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito: artisti, collezionisti e piccoli studenti – dichiara Giovanni Tombari, presidente della Fondazione –. Questo progetto ha un valore speciale perché unisce due missioni fondamentali: promuovere l’arte tra i più giovani e sostenere chi ha più bisogno, in questo caso i bambini ricoverati nel nostro ospedale».

Ma il percorso non si ferma qui: nei prossimi mesi una nuova iniziativa sarà ospitata dal Museo di storia naturale della Maremma, con lo stesso obiettivo di raccogliere fondi per Abio Grosseto. «A nome di tutti i volontari Abio – dichiara Stefania Guarrera, presidente dell’associazione – ringrazio Fondazione Grosseto Cultura per la donazione a supporto del nostro progetto. Siamo onorati per tutte le opere messe a disposizione dagli artisti e dai collezionisti, ma anche dai bambini delle scuole che attraverso i loro disegni hanno partecipato attivamente al supporto dei piccoli ricoverati».

Anche l’Amministrazione comunale ha sostenuto con convinzione il progetto. «Ogni contributo è prezioso per rendere più accoglienti gli spazi ospedalieri destinati ai piccoli pazienti – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. Il Comune di Grosseto è da sempre in prima linea per iniziative che pongono al centro il benessere dei bambini, e questa ne è un esempio concreto».