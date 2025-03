PAGANICO – Una bella mattinata sul torrente Gretano a Paganico, per seminare le sponde e partecipare al progetto “Argini Fioriti”.

È quella che ha coinvolto una trentina di studenti dell’istituto comprensivo Federigo Tozzi, con la seconda A e seconda B della scuola media di Paganico. E i giovanissimi allievi hanno partecipato con entusiasmo e grande interesse all’iniziativa proposta dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che fa parte del progetto portato avanti con la collaborazione scientifica dell’Università di Pisa.

Due gli obiettivi di “Argini Fioriti”: da una parte favorire la presenza delle api, insetti impollinatori di circa il 70% delle specie vegetali; dall’altra provare a inibire quella di animali come tassi, istrici e nutrie, che con le loro tane possono mettere in pericolo la tenuta di sponde e argini.

“Valorizzare i tratti arginati dei corsi d’acqua – afferma Francesca Coppola, ricercatrice dell’Università di Pisa – significa sostenere la biodiversità e aumentare la presenza delle specie di api, circa 1.100, che nel nostro Paese spesso soffrono per la mancanza dei fiori”.

“Abbiamo passato una giornata molto piacevole – aggiunge l’insegnante Valeria Zoni, che ha accompagnato le classi assieme alla collega Virginia Sabatini – i ragazzi erano davvero entusiasti anche perché l’anno scorso, con le stesse classi, abbiamo fatto un percorso proprio sul Gretano per mappare le varie piante presenti e questo è stato un bel riscontro del loro lavoro”.

“Siamo felici di portare avanti questo progetto assieme all’ateneo di Pisa – riflette Marco Stefanucci, tecnico di Cb6 – Abbiamo seminato una miscela con 11 varietà di essenze, tra cui papavero, ginestrino, erba medica e quattro varietà di trifoglio. E’ stato un piacere, anche per noi: occasioni come queste sono le migliori per far conoscere l’attività del nostro ente”.

“E’ stata una mattinata di festa per i ragazzi – commenta il sindaco Alessandra Biondi – il legame con l’ambiente fluviale è parte fondamentale della nostra comunità, così che deve esserlo il rispetto per l’ambiente. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e siamo pronti ad accogliere altre iniziative come questa”.

“Siamo noi che ringraziamo il Comune di Civitella Paganico e l’istituto comprensivo Federigo Tozzi – conclude Federico Vanni, presidente di C6 -. La cultura ambientale, dalla quale una terra come la Maremma non può prescindere, si può e si deve costruire: partire dalle nuove generazioni è la strada più efficace e, in occasioni come queste, anche più bella. Noi ci siamo e continueremo ad esserci”.

Dopo i campionamenti effettuati dall’Università di Pisa, la seconda parte del progetto avrà nuove analisi negli stessi punti fioriti: se i risultati saranno positivi potrà essere estesi ad altri tratti o a nuovi corsi d’acqua. Al momento l’ateneo è al lavoro in tratti arginati di circa 300 metri sul Gretano a Paganico, sull’Ombrone a Grosseto e a Buonconvento, sull’Arbia a Ponte d’Arbia.