GROSSETO – A partire dal 10 marzo 2025 è attivo il portale prenotafacile.poliziadistato.it attraverso il quale sarà possibile effettuare le prenotazioni per gli appuntamenti relativi alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

– Rinnovo Permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo

– Rilascio del permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva della Commissione o del Tribunale

– Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/protezione speciale a motivi di lavoro subordinato/autonomo

– Rilascio permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani (coniuge, genitore, figlio/a, nonno/a, nipote, fratello)

– Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per familiari di cittadini comunitari

– Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31, comma 3, D.lgs 286/98)

– Permesso di soggiorno per cure mediche (Art. 19, comma 2, lett. D-bis, D.lgs 286/98) Permesso di soggiorno per gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con Art. 19, comma 2, lett. D, D.lgs 286/98)

– Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri

– Rilascio del permesso di soggiorno per cittadini del Regno Unito (beneficiari dell’Accordo di recesso tra l’Unione Europea e il Regno Unito, in vigore dal 10 febbraio 2020)

– Rilascio del titolo di soggiorno per i familiari dei cittadini britannici

– Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per minore età, affidamento, adozione, motivi di giustizia e integrazione

– Rilascio /rinnovo permesso di soggiorno per Emergenza Ucraina

Importante: l’accesso agli sportelli sarà consentito solo previa prenotazione, con giorno e orario indicati nella ricevuta rilasciata dal sistema Prenota facile.