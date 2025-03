GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Oggi, 5 marzo, è il Mercoledì delle Ceneri, giorno che segna l’inizio della Quaresima nel calendario liturgico cristiano. Durante questa giornata, i fedeli partecipano a celebrazioni in cui viene imposta la cenere sul capo, simbolo di penitenza e riflessione in preparazione alla Pasqua.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 6:45

Tramonto: 18:10

Nati oggi:

Lucio Battisti (1943-1998): Cantautore, produttore discografico e arrangiatore italiano, considerato uno dei più grandi protagonisti della musica leggera italiana.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975): Poeta, scrittore e regista italiano, figura controversa e innovativa del panorama culturale del Novecento.

Eva Mendes (1974): Attrice e modella statunitense, nota per la sua partecipazione in film come "Hitch" e "Training Day".

Giorgia Palmas (1982): Showgirl e conduttrice televisiva italiana, vincitrice della seconda edizione del reality show "L'Isola dei Famosi".

Accadde oggi:

1876 : Esce il primo numero del “Corriere della Sera”, fondato e diretto dal giornalista Eugenio Torelli Viollier.

1946: Winston Churchill pronuncia il celebre "Discorso della cortina di ferro", segnando l'inizio della Guerra Fredda.

Curiosità sulla Maremma:

Oggi parliamo di Pitigliano, affascinante borgo della provincia di Grosseto, noto come “La piccola Gerusalemme” per la storica presenza di una comunità ebraica. Il paese è arroccato su una rupe di tufo e offre un suggestivo intreccio di vicoli, archi e case scavate nella roccia. Tra le principali attrazioni vi sono il Duomo dei Santi Pietro e Paolo, la Sinagoga e il Ghetto Ebraico, testimonianze di una convivenza pacifica tra culture diverse. Da non perdere anche il Parco Archeologico Città del Tufo, che conserva necropoli etrusche e vie cave scavate nella roccia.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.