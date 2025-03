GROSSETO – I familiari di Giuseppe De Martis, scomparso nella giornata di ieri, vogliono ringraziare pubblicamente «tutti coloro che, in queste ore per noi così difficili, hanno avuto un pensiero facendoci sentire la loro vicinanza, la loro stima e il loro grande affetto per ‘Beppe’» affermano i figli, Claudio e Carlo, e la compagna di tutti questi anni, Carla Buti Manganelli.

«Un affetto nutrito di ricordi ed esperienze condivise che, se è vero che fanno accrescere il rammarico per la sua perdita, al tempo stesso consentono di aggiungere tessere bellissime a quei puzzle che sono le persone che ci sono care, delle quali paradossalmente cominciamo a conoscere tante cose, grazie ai racconti degli altri, proprio quando non ci sono più. Un sentito grazie anche agli organi di informazione che, con grande attenzione e sensibilità, hanno dato la notizia della scomparsa di Giuseppe».

«Per chi volesse salutarlo, la salma resterà all’obitorio dell’Ospedale della Misericordia fino a questa sera alle ore 21. Poi sarà trasferita al Tempio crematorio dove sarà cremata, con esequie private, nel pomeriggio di venerdì. Chi ne avesse piacere, potrà fare una donazione in ricordo di Giuseppe all’Associazione La Farfalla (IBAN: IT84W0885114304000000380099)».