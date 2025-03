Foto di repertorio

MONTE ARGENTARIO – Al via il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato nella polizia municipale dell’Argentario.

Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda, obbligatoriamente ed esclusivamente in via telematica, tramite il portale “InPA” della Funzione Pubblica, entro il 12 marzo.

È richiesto il diploma di maturità. Tra le attività da svolgere indicate nel bando: “prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della strada, a leggi, regolamenti, ordinanze ed attività inerenti la polizia amministrativa; servizio di vigilanza di quartiere; pronto intervento in situazioni di emergenza ed altri interventi previsti da leggi e regolamenti (ad esempio esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori, ecc.); istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l’autorità giudiziaria ed amministrativa, di atti e relazioni riguardanti le materie di competenza della Polizia locale; funzioni di polizia giudiziaria, stradale ed ausiliarie di pubblica sicurezza secondo le normative vigenti; servizi d’ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni; svolgimento, laddove delegato, di attività di indagine; guida dei veicoli di servizio; interventi per la regolamentazione del traffico veicolare”.

L’avviso integrale, con tutti i dettagli su come inviare la candidatura, è pubblicato alla pagina “Bandi di concorso” del sito web del comune (http://www.comune.monteargentario.gr.it).