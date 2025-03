FOLLONICA – Per il secondo anno consecutivo a conquistare il primato nella classifica definitiva de “Il carro che mi piace di più” è il rione di Zona Nuova con le sue inconfondibili “api”, dal titolo “Don’t worry, bee happy”.

Così dopo il dominio assoluto di Senzuno, è il rione giallorosso a bissare il successo del 2024.

Il carro “Don’t worry, bee happy”

“Il carro allegorico del Rione Zona Nuova è un omaggio straordinario a una delle creature più piccole ma fondamentali per il nostro ecosistema: le api. Questi insetti, spesso sottovalutati, sono i veri motori della natura, in quanto contribuiscono in modo determinante all’impollinazione delle piante, favorendo la produzione di frutta, ortaggi e fiori. Senza di loro, la nostra vita quotidiana sarebbe molto più povera e difficile.

Il carro, riccamente decorato, rappresenta l’alveare come centro pulsante di vita e produttività. Al centro, vediamo le nostre simpatiche api in volo, impegnate nel loro incessante lavoro. Ogni dettaglio – dalle piccole celle dell’alveare alle piante che circondano il carro – sottolinea l’importanza della collaborazione tra la natura e le api, simbolo di armonia e equilibrio.

Le api, che volano incessantemente da fiore in fiore, sono anche il simbolo della comunità e della solidarietà: come le api operano insieme per il bene dell’intero alveare, così l’uomo deve comprendere che il benessere dell’ambiente dipende dal nostro impegno collettivo. Ogni fiore che vediamo oggi è il frutto di questo lavoro invisibile ma essenziale, e ogni miele che gustiamo è il risultato di un lavoro che va rispettato e protetto.

In questo carro allegorico, il messaggio è chiaro: le api sono preziose, e la loro salvaguardia è legata a quella di tutti noi. Proteggere le api significa proteggere la nostra alimentazione, il nostro paesaggio e la biodiversità. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per preservare il loro delicato equilibrio.

Come ci suggerisce il titolo di questo carro, ‘Don’t Worry… Bee Happy, la felicità è nelle piccole cose, come le api che instancabilmente volano di fiore in fiore, portando vita e colore al nostro mondo. Non preoccupiamoci, quindi, ma impegniamoci a proteggere queste creature straordinarie, perché il nostro benessere dipende dal loro. Se le api sono felici, anche noi possiamo esserlo!”.

A breve consegneremo nelle mani del presidente Cristiano Battisti il simbolo de IlGiunco.net e l’attestato di vittoria del contest.

La classifica definitiva – Ecco la classifica definitiva che ha decretato la vittoria di Zona Nuova: Zona Nuova 275 (48,6%), Senzuno 166 (29,3%), 167 ovest Campi alti al mare 77 (13,6%), Cassarelo 23 (4,1%), Pratoranieri 18 (3,2%), Centro 3 (0,5%), Chiesa 3 (0,5%), Capannino 1 (0,2%)

Qui trovate tutti gli articoli per rivivere questa edizione straordinaria del Carnevale: www.ilgiunco.net/tag/carnevalefollonica2025

L’albo d’oro

Questo l’albo d’oro del contest “Il carro che mi piace di più”

• 2016 Senzuno

• 2017 Senzuno

• 2018 Senzuno

• 2019 Senuzno

• 2020 Senzuno

(2021 e 2022 Non ci sono state le sfilate a causa pandemia Covid)

• 2023 Senzuno

• 2024 Zona Nuova

• 2025 Zona Nuova