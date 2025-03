GROSSETO – La formazione under 14 della Gea Basketball Grosseto fa un passo avanti, forse decisivo verso le Final Four di Coppa Toscana. Le ragazzine di Luca Faragli hanno messo al tappeto 64-47 la capolista Porcari e l’hanno raggiunta in testa alla classifica con sedici punti. Il quintetto biancorosso ha probabilmente disputato il miglior incontro della stagione, in fatto di continuità e concentrazione e contro un avversario simile è stato messo insieme anche un bottino importante.

La Gea ha messo subito il naso avanti, chiudendo il primo quarto sul 17-15, allungando sensibilmente prima dell’intervallo (29-20), grazie a un parziale di 12-5. A inizio ripresa Apicella e compagne hanno premuto sull’acceleratore, andando sul 52-35 prima dell’ultimo quarto, chiuso dalle due squadre in perfetta parità sul 12-12. Mercoledì 5 marzo, alle 17,45, le biancorosse saranno nuovamente in campo ad Arezzo per misurarsi con il Basket Aretina.