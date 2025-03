GROSSETO – Sorrisi e tanta emozione per i due nuovi arbitri di hockey pista che hanno fatto domenica scorsa il loro debutto ufficiale su una pista. Pier Francesco Montomoli, nella foto accanto al babbo Pier Paolo, arbitro nazionale e ausiliario di serie A, ha diretto la gara del campionato under 11 tra Circolo Pattinatori Grosseto e Rotellistica Camaiore, conclusa con la vittoria dei versiliesi per 7-4, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-2, con i piccoli atleti di Pablo Saavedra che si erano portati sul 2-0, grazie alle reti di Alessandro Marinoni e Andrea Mantovani, che inizio ripresa hanno portato i locali sul 4-2, prima di un gran finale del Camaiore.

Più semplice il compito dell’altro giovane arbitro al debutto, Edoardo Bianchi, che ha fischiato in Circolo Pattinatori-Sarzana C, con la squadra di Emilio Paghi ed Emilio Minchella vittoriosa per 15-0 grazie alle reti di Alice Sorbo, Alessandro Marinoni, Gabriele Sorbo (3), Elias Bordan (3), Gabriele Denaro (3) e Tommaso Spinosa (4).