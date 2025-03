GROSSETO – Per gli amanti delle ruote grasse, dopo mesi di attesa, ha finalmente preso il via il circuito di cross country olimpico più prestigioso d’Italia dedicato agli amatori: l’Italia Bike Cup. Ad aprire le danze è stata la tappa di Verona che si è disputata domenica scorsa nel suggestivo Parco delle Colombare. Un percorso esigente e molto nervoso che richiedeva e richiede grandi abilità tecniche per superare i salti ed i drop disseminati per i circa 4 km del percorso da ripetere per ben 5 volte. Per Mirco Balducci la stagione è ripartita come era terminata con una prestazione maiuscola, che gli è valsa una vittoria netta nei confronti di Denis Dalla Valle ed Ivan Pintarelli, i suoi più diretti avversari della categoria Master 4. Ottima prestazione di Marco De Stasio che si è piazzato in ottava posizione di categoria conquistando una prestigiosa top ten. Non da meno sono stati gli altri alfieri del team toscano Tondi Sport Acqua e Sapone impegnati in gara: Denis Tognoni, costretto a partire nelle retrovie, ha strappato un buon dodicesimo posto nella categoria Master 5 mentre Federico De Simone, n. 2 del ranking nazionale dei Master 2, ha conquistato un meraviglioso quinto posto che conferma il suo grande stato di forma.

Occhi puntati alle prossime tappe del circuito: si prosegue domenica prossima in quel di Campochiesa – Albenga (SV) e poi a seguire il 27 aprile Stevenà di Caneva (PN), l’8 giugno Rivoli Veronese (VR) ed il 31 agosto il gran finale a Lugagnano (PC).

Anche dal settore delle lunghe distanze arrivano buone notizie. L’inossidabile Massimo Ubaldini ha infatti conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Master 7 sbaragliando tutta la concorrenza nella GF Bassa Valdichiana, prima tappa del circuito UmbriaTuscany MTB.

Inizio di stagione quindi molto positivo che proietta anche per quest’anno l’ASD Tondi Sport Acqua e sapone al vertice di tutte le discipline del settore fuori strada nazionale ed internazionale.