Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – La società Us Follonica Gavorrano, in occasione della partita di campionato in programma domenica 9 marzo alle 14,30 allo stadio Zecchini contro il Grosseto, organizza un autobus che partirà alle 13,40 dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla segreteria, all’indirizzo mail: [email protected] e al numero: 366.5206755 (Marcello).