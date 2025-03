Il termine congelatore professionale contempla al suo interno un’ampia gamma di soluzioni: dagli armadi congelatori passando per i modelli a pozzetto.

Ognuna di esse si distingue per specifiche peculiarità distintive, essenziali sia per ottimizzare l’operatività delle realtà del comparto Ho.Re.Ca., sia per garantire il rispetto degli standard HACCP.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sull’ importanza del congelatore professionale per qualsiasi realtà della ristorazione, analizzando in cosa si differenzia da un altro strumento particolarmente utilizzato, ovvero l’abbattitore.

Perché è importante dotarsi di un congelatore professionale

Il congelatore professionale rappresenta uno strumento che contribuisce attivamente alla gestione efficace degli alimenti, garantendo la qualità degli ingredienti portati in tavola presso i locali della ristorazione grazie a una conservazione ottimale nel luongo periodo.

Aiuta inoltre a evitare che sussistano sprechi all’interno della filiera produttiva, permettendo una predisposizione più razionale delle risorse, nel breve e nel lungo periodo, persino di avere una scorta di prodotti da utilizzare via via che servono.

Questo fattore è determinante per le attività aperte al pubblico dove sussiste una somministrazione dei cibi: fare una previsione esatta del numero di avventori è impossibile, specialmente nei momenti di bassa stagione o nelle giornate in cui si sa che il flusso è meno intenso, o almeno dovrebbe esserlo.

L’elettrodomestico è uno strumento che permette di stare più sereni, oltre che a norma. Ecco perché andrebbe sempre predisposto in maniera ottimale e con particolare cura.

Le tipologie principali di congelatore professionale

Il congelatore professionale si trova disponibile secondo due tipologie principali, vediamole insieme una per una.

Armadio congelatore

Semplice congelatore o elemento di arredo? Questa tipologia riesce a coniugare entrambi gli aspetti, unendo design e funzione termoregolatrice.

Lo sviluppo dell’elettrodomestico avviene in verticale, a fronte di una temperatura molto bassa, generalmente inferiore ai -18°C. L’estetica è decisamente vicina a quella del frigorifero, a fronte di un’organizzazione interna a scomparti che permette di mantenere gli ingredienti particolarmente ordinati.

L’armadio congelatore è quindi una misura pratica e funzionale, bella da vedere e facilmente monitorabile, oltre che igienizzabile. Offre dunque dei benefici a 360°.

Congelatori a pozzetto

E il congelatore a pozzetto? È pensato per la conservazione di importanti quantità di alimenti ed è di per sé meno pratico della versione precedente; l’apertura è infatti dall’alto, a fronte di uno sviluppo modulato in orizzontale che assicura una capienza superiore.

Questo modello emerge inoltre per l’elevato livello di coibentazione, dovuto anche a una minore apertura durante il corso nella giornata e a una bassa dispersione termica. Tutto ciò influisce positivamente sulla qualità degli alimenti.

Qual è meglio?

Una tipologia non esclude l’altra: hanno infatti peculiarità diverse che rispondono ad altrettante esigenze. Occorre quindi prima di tutto analizzare i fattori che seguono:

per quale ragione si vuole predisporre un modello professionale;

la quantità di alimenti che si ha bisogno di custodire al suo interno;

il punto dove si va a posizionare il dispositivo;

i bisogni in termini di fruibilità e accessibilità;

budget a disposizione.

Abbattitore vs congelatore professionale: quali sono le differenze

Il congelatore professionale non va infine confuso con l’abbattitore di temperatura, una delle attrezzature da cucina più richieste degli ultimi anni. Parliamo di soluzioni che hanno scopi differenti.

L’elettrodomestico è infatti deputato alla conservazione dei cibi nel lungo periodo. L’abbattitore, al contrario, si occupa di raffreddare velocemente gli alimenti che sono stati cotti in precedenza (oppure si trovano a temperatura ambiente) preservandone la qualità e la freschezza.

Sono quindi decisamente due cose diverse.