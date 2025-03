FOLLONICA E ISOLA DEL GIGLIO – Al via una serie di interventi di manutenzione da parte di Adf a partire dal 6 marzo.

Giovedì 6 marzo AdF sarà al lavoro all’Isola del Giglio dalle 8:30 alle 15 per un intervento di manutenzione idraulica in via Roma. L’intervento avrà inizio alle 8:30 con termine previsto intorno alle 15 e determinerà una temporanea interruzione del flusso idrico in: via Volta, via Bianchi, via Bottego, via Cavour, via Alighieri, via degli Etruschi, via della Casa Matta, via della Rocca, via Carducci, via Garibaldi, via Verdi. Il ripristino del regolare flusso idrico è programmato intorno alle 16:00, salvo imprevisti.

Giovedì 6, venerdì 7 e lunedì 10 marzo AdF sarà al lavoro nel comune di Follonica per una serie di tre interventi di manutenzione della rete idrica in località Senzuno. In tutte le giornate gli interventi avranno inizio alle 8:30 e termineranno alle 17. All’interno di questa fascia oraria potrebbero verificarsi, in maniera discontinua, temporanee interruzioni di flusso idrico.

Le zone interessate dalle possibili interruzioni di flusso idrico si trovano in località Senzuno, nello specifico sono coinvolte le vie: via della Repubblica, via Goito, via Curtatone, via Montanara, via San Martino, via Solferino, via Mentana, via Firenze, via Siena, via Pisa, via Spiaggia di Levante, via Amerigo Vespucci, via Livorno, via Pistoia, via Arezzo, via Lucca e via Palermo nel tratto tra via Lucca e via della Repubblica.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il Qr code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.