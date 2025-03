CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con la “pista nuova” l’Hc Castiglione ha organizzato il Trofeo interprovinciale Fisr dei Primi passi e Giovani promesse. A Prato Vanessa De Rosa vince l’oro Fisr nei giovanissimi A

Il palasport Casa Mora nel fine settimana è tornato, finalmente, ad ospitare sulla rinnovata pista una bella gara di pattinaggio artistico: il Trofeo interprovinciale Fisr, dei Primi passi e delle Giovani promesse. L’Hc Castiglione, grazie a tutta la dirigenza che ha permesso l’organizzazione di queste giornate sicuramente impegnative, insieme ai genitori che hanno partecipato dando una mano e facendo sì che tutti insieme potesse andare nel giusto verso, si è fatto valere con le sue atlete. Tra l’altro nello stesso giorno, si è svolta anche la gara degli obbligatori a Prato con protagonista assoluta Vanessa De Rosa, che ha vinto il campionato regionale Fisr nella specialità degli obbligatori, e poi si è ripetuta anche a Castiglione nel libero. Nella stessa gara Mia Montauti si è piazzata al quarto posto ad un soffio dal podio e Alice Seri bronzo a due decimi dal secondo posto.

In totale a Castiglione sono arrivate circa 250 atlete e atleti da tutta la Regione Toscana, in particolare dalla provincia di Grosseto, Lucca, Arezzo e Firenze.

Nei Primi passi successi per Aria Pascucci e Giulia Fedi. Nelle Giovani promesse medaglie d’oro per Aurora Cittadini, Vanessa De Rosa, Mattia Fedi, Linda Ranieri e Maya Caroli. Argento per Mia Montauti e Valentina Papalini, bronzo per Sofia Stefanini e ai piedi del podio al quarto posto Viola Piccardi. Purtroppo Camilla Pierini e Aurora Caporioni non hanno potuto partecipare alle gare per un infortunio.

«Siamo molto soddisfatti dei nostri atleti dividendoci tra Parto e Castiglione – hanno detto le insegnanti dell’HcC Sara Gemignani e Alessia Santucci – la crescita degli atleti è evidente, come dimostrano i risultati. Tutto grazie allo sforzo e al lavoro del presidente Marcello Pericoli e di tutto lo staff».