GROSSETO – Entusiasmo alle stelle per il Green Game, che quest’anno compie 12 anni. Il progetto dedicato all’educazione ambientale ha coinvolto con successo le scuole di Grosseto provincia, trasformando la sostenibilità in un’esperienza divertente e formativa.

Promosso dai consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli Imballaggi, il progetto ha appassionato studenti e docenti, avvicinandoli al tema della raccolta differenziata e del riciclo attraverso attività coinvolgenti e interattive.

Dopo aver superato una selezione serrata, rappresenteranno Grosseto nella finale nazionale di Rimini il prossimo 5 maggio: l’I.I.S.S. “Bernardino Lotti” con la classe 2^E di Massa Marittima e l’I.I.S. Polo “L. Bianciardi” con la classe 1^A di Grosseto.

Oltre al gioco, il progetto ha visto protagonisti i formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia produttrice del format, che con il loro approccio innovativo hanno reso comprensibili e stimolanti argomenti come l’impatto ambientale e l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.

Gli studenti, entusiasti, hanno descritto l’esperienza come “formativa e divertente”. Anche i docenti hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineandone il valore educativo nel sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva e alla cura del pianeta. La formula del gioco ha reso l’apprendimento più efficace e ha catturato l’attenzione di tutti.

“I consorzi nazionali Biorepack, Ciai, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono orgogliosi di promuovere il Green Game – hanno dichiarato congiuntamente -. Negli ultimi anni, con una costante crescita delle percentuali di raccolta differenziata, il Green Game si è affermato come un efficace strumento educativo per diffondere una cultura consapevole e responsabile del riciclo dei rifiuti, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Una cultura che parte dalle scuole, coinvolge le famiglie e si riflette sull’intera società civile”.

Per la 12ª edizione sono state coinvolte oltre 200 scuole, con due versioni: “Green Game digital” per gli istituti secondari di II grado di tutta Italia e “Green Game in presenza” riservato a 50 scuole in Piemonte.

L’edizione in corso del Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.