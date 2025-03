Foto di repertorio

GAVORRANO – Sarà un anno ricco di appuntamenti per la pro loco di Gavorrano.

Si inizia domani martedì 4 marzo per una festa di carnevale in piazza della Resistenza per salutare il carnevale. Ci saranno stuzzichini, animazione con Nicoletta e divertimento per tutti.

Il primo maggio ci sarà la festa del Maggio al parco della Finoria con pranzo a menù fisso e i tipici canti dei maggerini.

Il 1 giugno la corsa ciclistica della Leopoldina farà di nuovo tappa a Gavorrano e in quell’occasione verrà scolta anche la seconda edizione dell’estemporanea di pittura per le vie del centro storico.

Sabato 19 luglio la cena sotto le stelle alle logge nella magica cornice del centro storico di Gavorrano.

Ad agosto, sabato 9 festa medievale per le vie del paese con scene di vita medievale e strett food e domenica 10 la XXXII edizione del salto della contessa, appuntamento fisso per Gavorrano da decine di anni.

Il 16 agosto l’immancabile appuntamento di calici di stelle con musica dal vivo, animazione, degustazione di vini e prodotti tipici.

Da questi si passa ad ottobre; domenica 19 la festa della castagna al parco della Finoria con pranzo a menù fisso, musica, castagne e merenda.

4 dicembre la festa di santa Barbara, patrona dei minatori in collaborazione con il comune e le scuole.

Domenica 8 dicembre i mercatini di Natale per le vie del centro storico.

Si chiude l’anno domenica 21 dicembre con il presente vivente.

Per info: [email protected] – https://www.facebook.com/NuovaProlocoGavorranese/