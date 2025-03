GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto si arrende sul parquet amico di via Austria contro un Montespertoli che si conferma una squadra da alta classifica. I fiorentini hanno espugnato 90-64 il fortino biancorosso, grazie a un primo tempo quasi perfetto al tiro, con 33 dei 48 punti in 20 minuti dalla lunga distanza. Nel secondo tempo Furi e compagni hanno difeso meglio ma non hanno dato continuità alla loro azione, sbagliando troppo.

“Non abbiamo rispettato il piano partita, siamo andati dietro alle chiamate arbitrali e abbiamo perso la concentrazione. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento e l’approccio e non riusciamo a essere continui” è l’amaro commento di coach Marco Santolamazza.

L’inizio di gara è scoppiettante, con le due squadre che superano quota venti punti, grazie a un totale di otto triple (cinque per gli ospiti, tre per la Gea). Per cinque minuti la gara rimane in perfetta parità (15-15), fino a che Grosseto non firma un break di 6-0, che lo porta sul 21-15, ma Montespertoli trova un contro break di 8-0, con il quale chiude avanti di due.

Il secondo quarto inizia con Montespertoli che, grazie a tre bombe, si ritrova dopo 3 minuti e mezzo avanti di 11 punti (23-34) e a suon di triple, anche da lunghissima distanza, il quintetto fiorentino a 3’32 dall’intervallo raggiunge il massimo vantaggio sul 30-45, prima di arrivare a diciotto e andare all’intervallo lungo con 16, grazie a undici triple e a 18 punti di Davide Pinna. Appena undici i punti locali in questa frazione.

Nella ripresa la Gea rientra subito in partita (37-48 dopo 2’54 di gioco) con i canestri di Scurti e Biagetti, il quale, con cinque punti consecutivi riporta i suoi sotto i dieci punti (43-52), Giannelli e Pinna rimandano i locali a -14. La gara è viva, ma Montespertoli riesce a contenere la Gea nel suo tentativo di rimonta, complici alcune chiamate arbitrali, che consentono agli ospiti di arrivare al 30′ a 17 (50-67).

Nell’ultimo quarto il pressing asfissiante della Gea rallenta la corsa del Montespertoli, ma non riduce lo svantaggio a causa dei troppi errori al tiro. Due triple di Mari riavvicinano la Gea, ma la gara è ormai compromessa, anche perché gli avversari non mollano e archiviano l’impegno maremmano con un margine di 26 punti bugiardo per un Grosseto che ha comunque lottato e che a inizio ripresa ha dato l’impressione di poter rientrare.

Gea Grosseto-Montespertoli 64-90

GEA GROSSETO: Biagetti 14, Scurti 8, Ignarra 1, Furi 11, Mazzei 1, Ense 12, Liberati 5, Naldi, Baccheschi, Mezzani, Pepi, Mari 11. All. Marco Santolamazza.

MONTESPERTOLI: Pozzolini 12, Fantini 4, Fabbrini 14, Peruzzi 12, Mancini 2, Cavini, Bandinelli 2, Pinna 36, Buccolieri, Giannelli 9. All. Sebastian Ciappi.

ARBITRI: Contu di Pisa e Ricci di Calcinaia.

PARZIALI: 21-23, 32-48; 50-67.

NOTE: tecnico a coach Santolamazza a 7’33 del 3° q.