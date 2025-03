GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Santa Cunegonda

Santa Cunegonda fu imperatrice del Sacro Romano Impero e moglie di Enrico II. Insieme, dedicarono la loro vita al servizio della Chiesa e dei bisognosi. Dopo la morte del marito, Cunegonda si ritirò in un convento, dove visse fino alla sua scomparsa.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 06:45 ​

​ Tramonto: 18:10 ​

Chi è nato oggi:

Ronan Keating (1977) – Cantante irlandese, noto per essere stato membro dei Boyzone e per la sua carriera solista.

Francesco Paolantoni (1956) – Attore e comico italiano, celebre per le sue partecipazioni a programmi televisivi e teatrali. ​

​ Zico (1953) – Ex calciatore brasiliano, considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi della storia del calcio. ​

​ Zbigniew Boniek (1956) – Ex calciatore e dirigente sportivo polacco, noto per le sue prestazioni con la Juventus e la Roma.

Valerio Bernabò (1984) – Ex rugbista italiano, ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali. ​

Accadde oggi:

1923 – Viene pubblicato il primo numero della rivista “Time”, destinata a diventare una delle più influenti al mondo. ​

​ 1944 – Disastro ferroviario di Balvano: in Basilicata, il convoglio 8017 si ferma in una galleria a causa dei fumi, causando la morte di oltre 500 persone. ​

​ 1974 – Il volo Turkish Airlines 981 si schianta nei pressi di Parigi, provocando la morte di 346 persone. ​

Curiosità sulla Maremma:

Oggi parliamo di Santa Fiora, un affascinante borgo situato sul versante occidentale del Monte Amiata. Conosciuto per le sue sorgenti d’acqua pura, Santa Fiora ospita la Peschiera, un antico bacino artificiale risalente al periodo medievale, alimentato dalle sorgenti del fiume Fiora. Il borgo vanta anche un ricco patrimonio artistico, tra cui la Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, che conserva pregevoli terrecotte invetriate attribuite alla bottega dei Della Robbia. Passeggiando per le sue stradine, si può respirare l’atmosfera autentica di un tempo, ammirando le antiche case in pietra e i panorami mozzafiato sulla valle circostante.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.