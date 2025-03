GROSSETO – Inizia bene la settimana in casa Pallavolo Grosseto con la notizia della convocazione per l’atleta Clara Balestri per lo stage di qualificazione Nazionale (fase 2 Toscana), che si svolgerà a Firenze al Palazzetto dello sport di Vicchio lunedì 10 e martedì 11 marzo.

Convocate su segnalazione del direttore tecnico professor Marco Mencarelli e del professor Giancarlo Chirichella ben ventidue ragazze provenienti da tutta la Toscana, compresa appunto la biancorossa Balestri. Grande soddisfazione per la società grossetana, che ha commentato: “Oltre ad augurare un grosso in bocca al lupo a Clara, ringraziamo tutti i propri allenatori e dirigenti perché è grazie a loro se nascono e crescono talenti. L’ottimo lavoro svolto porta a queste soddisfazioni che non è altro che la perseveranza in quello in cui crediamo e cioè la valorizzazione dell’atleta e del suo percorso sportivo-sociale”.