GROSSETO – Ancora esperienza e crescita per i baby atleti del Grosseto Rugby Club. Gli Under 10 Arno, Filippo, Pietro S., Pietro D., Mathias, Edoardo, Mario, Niccolò e Gioele guidati da Vittorio Esposito hanno trascorso una bellissima giornata a Pontedera, distinguendosi con un buon gioco di squadra sia in attacco che in difesa, mettendo in pratica le strategie provate negli allenamenti.

Raggruppamento a Piombino assieme alle due rose del Tirreno Rugby Club e al Lions per gli Under 14 Aiace, Matteo e Orlando. La formazione 1 ha vinto sia contro i Lions 1 con un bel 31-17 – e meta messa a segno da Matteo – sia contro i compagni della rosa 2 per 36-27; nell’ultima sfida infine, i Lions hanno prevalso 34-26 sul Tirreno Rugby 2.

Per Aiace Golini una soddisfazione in più con la convocazione con la prima squadra per disputare un torneo in Francia: grande la contentezza di tutto il Grosseto Rugby, di babbo Francesco e mamma Estefy e del fratello Teseo, che gioca con il gruppo degli Under 12