BAGNO DI GAVORRANO – Non poteva che iniziare meglio la fase regionale del trofeo Fisr per le atlete del pattinaggio artistico Bagno di Gavorrano. Giulia Salusti Baciu si è aggiudicata il titolo di campionessa Regionale Uisp Formula Uga Rosso Start specialità libero, mentre Alice Sapienza ha conquistato il terzo gradino del Podio Fisr la specialità obbligatori Giovanissimi A.

Ottimi risultati anche per altre atlete in gara quali Lea Giambalvo, Alyssa Bolognesi, Matilde Bertelli, Isabel Budacov e Marta Pinzaferri.

La società si complimenta con le loro atlete e con le allenatrici, che ogni giorno le stimolano e supportano in gara.

Per le minerarie anche il bel gettone di presenza a Castiglione della Pescaia per il Trofeo interprovinciale giovani promesse Fisr. Numerose le atlete scese in pista, ovvero Isabel Budacov, Lea Giambalvo, Arianna Machetti, Benedetta Raciti, Blu Signori, Viola Conti, Aurora Paino, Noemi Simeone, Marta Tognoni, Agata Ceccarelli, Vittoria Bertelli, Alice Spada, Maya Calvelli, Noemi Formisano e Alessia Passero.