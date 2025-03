GROSSETO – Se non fosse stato in grado di consegnare la somma richiesta ci sarebbero state ripercussioni nei confronti suoi e della famiglia. Un uomo è stato avvicinato da un conoscente che ha chiesto una somma di denaro importante, tra i 6 e i 7mila euro. Il denaro avrebbe dovuto essere consegnato in tempi abbastanza stretti o sarebbe capitato qualcosa ai familiari della vittima, la moglie e la giovane figlia. Il malvivente avrebbe detto di sapere dove abitava la famiglia, di aver visto i profili social, lasciando intendere che avrebbe potuto far loro del male.

La situazione ha messo la vittima in un forte stato di agitazione, tanto da decidere di rivolgersi ai carabinieri. L’uomo ha denunciato di aver subito minacce gravi ai danni suoi e dei familiari, da parte di un uomo che egli conosceva, anche se alla lontana, da circa un anno. Quest’uomo, ha riferito la vittima, gli aveva chiesto senza un motivo specifico una somma importante, da consegnare tra l’altro entro una data predeterminata. Se non fosse stato in grado o non avesse ottemperato, sempre seguendo il racconto della vittima, ci sarebbero potute essere ripercussioni nei confronti suoi e della famiglia.

La vittima ha organizzato l’incontro per la consegna del denaro. A prendere i soldi è andata una donna che ha fatto da tramite con il malvivente, ma ad attenderla ha trovato gli uomini dell’Arma. Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Grosseto hanno arrestato la donna in flagranza.

Le indagini, proseguite nelle giornate successive, hanno consentito al Pubblico ministero di emettere un decreto di fermo a carico dell’uomo, considerato mente e autore dell’estorsione, individuato fuori provincia e fermato dai militari che nel frattempo si erano messi sulle sue tracce.